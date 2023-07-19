ترف تطلق «تيرازو ريزيدنسز» في قرية جميرا

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلقت ترف، الشركة المختصة بالتطوير العقاري والتابعة لمجموعة ياس القابضة، مشروعها العقاري الثاني «تيرازو ريزيدنسز» في قرية جميرا الدائرية.

ويمتاز المشروع الجديد بموقعه المتميز وتصاميمه العصرية ومساحاته الواسعة، ويضم حوض سباحة متماه مع الأفق، ويتكون المشروع من مبنيين، يضمان وحدات سكنية متنوعة، تتراوح بين غرفة نوم واحدة، وغرفتين وثلاث غرف نوم، وتشكل المساحات الخضراء نحو 60% من المشروع، ويضم «تيرازو» العديد من المرافق الخارجية، تشمل صالة رياضية، وقاعة سينما، وصالة يوغا، ومساحات مخصصة للشواء، وصالة مخصصة لألعاب الأطفال.

ويقع مشروع «تيرازو» في قرية جميرا الدائرية- دبي، التي تمتاز بموقعها الاستراتيجي، ويسهل من خلاله الوصول إلى الطرق السريعة الرئيسية.

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