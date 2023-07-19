«غرفة الشارقة» تبحث تعزيز التعاون مع كوستاريكا

المصدر: (الشارقة- البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين إمارة الشارقة وجمهورية كوستاريكا، إلى جانب رفع مستوى التعاون التجاري والصناعي والاستثمار المتبادل بين شركات ومؤسسات وفعاليات القطاع الخاص في البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي انعقد في مقر الغرفة، بين عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وفرانسيسكو جيه تشاكون، سفير جمهورية كوستاريكا لدى الدولة، وكارينا مولينا المفوض التجاري للشرق الأوسط في السفارة، بحضور محمد العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، وعبد العزيز شطاف، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وفاطمة خليفة المقرب، مديرة إدارة العلاقات الدولية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز