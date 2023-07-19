«داماك»: تقدم ملحوظ بأعمال بناء «كافالي تاور»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت داماك العقارية، أن برج «كافالي تاور» يشهد تقدماً ملحوظاً على مستوى أعمال البناء، من خلال انتهاء مرحلة الصب الأولى لأساسات الحصيرة الخرسانية للبرج الواقع في منطقة مرسى دبي «دبي مارينا». واستُخدم في عملية الصب أكثر من 2,000 طن من حديد التسليح و4,500 متر مكعب من الخرسانة، وتم إنجازها بنجاح في غضون 25 ساعة.

يتألق البرج من الداخل بتصاميمه التي تحمل توقيع دار الأزياء الإيطالية الشهيرة «روبرتو كافالي»، كما يتميز بإطلالاته على نخلة جميرا. ومن المتوقع أن تستكمل أعمال بناء البرج بحلول النصف الثاني من عام 2026.

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