سعيد الشرقي يفوز بمنصب رئيس مجلس إدارة «غرفة الفجيرة»

المصدر: (الفجيرة - وام)

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فاز الشيخ سعيد بن سرور الشرقي بمنصب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة للدورة الـ 15 بالتزكية، بينما نال سرور الزوهري منصب نائب رئيس المجلس بالاقتراع السري المباشر، وأحمد حسن محمد اليماحي منصب أمين الصندوق بالتزكية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من قبل الجمعية العمومية في مقر الغرفة، بحضور سلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة.

ورفع الشيخ سعيد الشرقي باسم مجلس الإدارة الجديد الشكر إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لدعم سموه للغرفة، ومنحها الثقة لاتباع النهج الديمقراطي الذي ظلت تمارسه لانتخاب مجلس الإدارة وتشكيله. كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لحرص سموه على متابعة أنشطة الغرفة، وجهودها الهادفة للنهوض بقطاع الأعمال وتعزيز إمكاناته لتحقيق التنمية المستدامة بالإمارة.

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