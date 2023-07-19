«مصدر» تستكشف تأسيس أول منشأة بالعالم لإنتاج البولي بروبلين

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» عن توقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة ميتسوبيشي للكيميائيات وشركة النفط اليابانية «إنبكس»، لبحث تأسيس مشروع في أبوظبي لإنتاج البولي بروبلين على نطاق تجاري باستخدام الهيدروجين الأخضر وغاز ثاني أكسيد الكربون، حيث سيتم تحويلهما إلى ميثان أخضر، والذي سيتم تحويله بعد ذلك إلى مادتي البروبلين والبولي بروبلين.

وعلى هامش منتدى الأعمال الإماراتي الياباني المنعقد بأبوظبي، جرى توقيع اتفاقية التعاون بين الشركات الثلاث التي ستقوم بإجراء دراسة جدوى تقنية واقتصادية لتطوير مشروع تجاري لتحويل الهيدروجين الأخضر إلى ميثان أخضر وبولي بروبلين.

وأعرب محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، عن سعادته بهذا التعاون المهم مع شركات يابانية بارزة، مثل مجموعة ميتسوبيشي للكيميائيات وشركة النفط اليابانية «إنبكس»، التي تولي جميعها أهمية كبيرة للابتكار من أجل بناء مستقبل أفضل، مؤكداً أهمية هذه الاتفاقية لتوحيد الجهود من أجل الاستفادة المثلى من الإمكانات الكبيرة للهيدروجين الأخضر، بما يسهم في تنمية القطاعات إلى جانب الحد من الانبعاثات.

كما أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة النفط اليابانية «إنبكس»، لبحث إمكانية تأسيس مشروع في أبوظبي لإنتاج وقود الميثان الأخضر باستخدام الهيدروجين الأخضر وغاز ثاني أكسيد الكربون. جرى توقيع اتفاقية التعاون لإنتاج الميثان الأخضر الذي يمتلك إمكانات كبيرة يمكن أن تسهم في تسريع عملية إزالة الكربون في القطاعات كثيفة الانبعاثات.

وستقوم «مصدر» وشركة «إنبكس» بإجراء دراسة جدوى تركز على كامل سلسلة القيمة، بما يشمل إنتاج الهيدروجين، وشراء غاز ثاني أكسيد الكربون، وإنتاج الميثان الأخضر ونقله. وستشمل الدراسة أيضاً تقييم الجدوى التجارية لعمليات إنتاج الميثان في أبوظبي، على أن يتم تصدير الميثان الأخضر بعد ذلك إلى اليابان، كما ستتم دراسة مدى تأثير المشروع فيما يخص خفض الانبعاثات.

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