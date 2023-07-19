«أركان»: إنشاء مجمع لتوريد الحديد منخفض الانبعاث

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقّعت مجموعة حديد الإمارات «أركان» مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مجموعة موانئ أبوظبي، وشركتي «إيتوشو كوربوريشن» و«جي إف إي ستيل كوربوريشن»، للتعاون في الأنشطة المتعلقة بإنشاء مجمع متكامل لتطوير سلسلة توريد الحديد منخفض الانبعاثات الكربونية في أبوظبي، وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال منتدى الأعمال الإماراتي- الياباني في أبوظبي.

يهدف المجمع، وهو الأول من نوعه في أبوظبي، إلى إنتاج مواد خام منخفضة الانبعاثات الكربونية لاستخدامها في صناعة الحديد، بما في ذلك الحديد المقوى الساخن والحديد منخفض الانبعاثات الكربونية.

وبموجب الاتفاقية ستقوم الأطراف الموقعة بوضع إطار عمل مشترك للتعاون في ما يخص المتطلبات اللوجستية، وسلسلة التوريد الرقمية لسلسلة التوريد الجديدة للحديد منخفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات حول أفضل الممارسات في القطاع، وستوفر مجموعة موانئ أبوظبي الأرض لإنشاء المصنع الجديد في «كيزاد مصفح»، بالإضافة إلى توفير الخدمات البحرية واللوجستية لتوريد خام الحديد إلى المجمع، وتصدير المواد الخام منخفضة الانبعاثات الكربونية إلى جميع أنحاء العالم.

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