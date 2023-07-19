سوق دبي يواصل أداءه الإيجابي.. و«أبوظبي» يلامس 9700 نقطة

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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واصلت أسواق الأسهم أداءها الإيجابي، أمس، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.07% ليغلق فوق مستوى 4025 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 0.17% ليلامس مستوى 9700 نقطة.

وقاربت السيولة التي استقطبتها الأسواق 1.7 مليار درهم لتحافظ على المستوى المرتفع للسيولة التي تستقطبها الأسهم يومياً منذ بداية شهر يوليو، وبلغت إجمالي السيولة التي استقطبها الأسواق نحو 1.7 مليار درهم، منها 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي و532 مليون درهم في سوق دبي.

وشهد كل من السوقين أيضاً مستوى جيداً من الصفقات بإجمالي تجاوز 26.8 ألف صفقة وبلغت صفقات سوق دبي أمس بما يناهز 10.2 آلاف صفقة مقابل أكثر من 14.6 ألف صفقة تمت في سوق أبوظبي.

نمو وزخم

وجاء نمو سوق دبي المالي مدفوعاً بزخم في القطاعين الصناعي والمالي، حيث تصدر سهم «تبريد» بنمو 8.33% تلاه كل من سهمي «بنك السلام» بنسبة 3.75% و«دار التكافل» بنسبة 2.71%، كما ارتفع سهم «أرامكس» 2%، فيما حقق سهم «أمانات» نمواً 1.9% وسهم «سوق دبي المالي» 1.82%، كما ارتفع «ديوا» 1%.

مقابل ذلك تراجع سهم «الفردوس» 9.93% ثم «أملاك» 5.09% وشركة «الاتحاد العقارية» 2.32%، تلاهما سهم «مصرف عجمان» 1.48% وأيضاً كل من شركتي «الخليج للملاحة» و«دو» 0.9%.

كما تراجع «إعمار العقارية» 0.87%، و«إعمار للتطوير» 0.7%، و«دبي الإسلامي» 0.7%.

ارتفاع مؤشر

على صعيد آخر استند سوق أبوظبي المالي في نمو مؤشره إلى نشاطي قطاعي الصناعة والنفط إلى جانب قطاع المال والاستثمار، حيث تصدر سهم «الجرافات الوطنية» الارتفاعات بنسبة 7.14% ثم «شيميرا ستاندر» 3.28 % تلاهما «ايبيكس» 3.15% ثم «أبوظبي للتكافل» 2.84% و«فيرتيغلوب» 2.74%.

كما ارتفع سهم «كيو القابضة» و«طيران أبوظبي» بأكثر من 2%، وزاد «ألفاظبي» 1.9%، و«أدنوك للغاز» 1.7%.

بينما كان سهم «الإمارات للتأمين» الأكثر تراجعاً في سوق أبوظبي بنسبة 9.94 % تلاه «هيلي» 9.87 % ثم «فودكو» 9.36%، بينما تراجع «الشارقة للأسمنت» 5.25% و«ريسبونس القابضة» 2.69%.

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