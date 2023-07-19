«بي بي إنيرجي» تنجز تسهيلاً ائتمانياً بـ 350 مليون دولار

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت مجموعة بي بي إنيرجي القابضة المحدودة (بي بي إنيرجي)، عن توقيعها تسهيلاً ائتمانياً متجدداً جديداً بقيمة 350 مليون دولار لمدة عام واحد. وسيتم استخدام هذا التسهيل الائتماني المتجدد لإعادة تمويل التسهيل الائتماني المستحق والذي وقعته المجموعة في عام 2021، وتم تمديده في عام 2022، إضافة إلى تمويل أغراض مؤسسية عامة.

وتم إطلاق صفقة التسهيلات الجديدة في اكتتاب أولي مشترك بقيمة 200 مليون دولار بتاريخ 17 مايو 2023، وتم تجاوز الاكتتاب بنسبة 100٪، مما أتاح زيادة حجم التسهيلات إلى 350 مليون دولار من خلال تقليص التزام المقرضين الأساسيين. وانضمت سبعة بنوك جديدة إلى صفقة التسهيلات الائتمانية المتجددة لهذا العام، ليصل مجموع البنوك المقرضة إلى 27 بنكاً. ويتضمن التسهيل الائتماني أيضاً ميزة الأكورديون والتي تتيح زيادة مبلغ التسهيلات حتى 400 مليون دولار.

وقال جاك إرني، المدير المالي لمجموعة بي بي إنيرجي: "تمثل هذه الصفقة اعترافاً راسخاً ومتجدداً بمنصتنا ذات الهيكلة رفيعة المستوى، كما أنها تعكس الدعم والتأييد القويين من شركائنا المصرفيين، الأمر الذي يسمح لنا بالوصول إلى مجموعة مستدامة وملتزمة من مصادر التمويل في الأسواق العالمية".

وشاركت بنوك ING Bank N.V، والمشرق، وناتيكسيس، وسوسيتيه جنرال، ويو بي إس سويسرا في هذه الصفقة كمدراء اكتتاب ومنظمين رئيسيين مفوضين، كما انضم بنك أبوظبي التجاري، وبنك UBAE، والمؤسسة العربية المصرفية (ABC)، وسيتي بنك، وبنك CA Indosuez، وبنك جرانتي، واتش اس بي سي أيضاً إلى صفقة التسهيلات التمويلية الجديدة بشكل مبكّر قبيل إطلاق الاكتتاب. وعمل سوسيتيه جنرال كمنسق للتمويل المشترك، بينما عمل بنك ING كوكيل توثيق ووكيل تسهيل لهذه الصفقة الجديدة.

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