مجموعة المعارف تفتتح مقراً في الرياض

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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افتتحت مجموعة المعارف، الشركة الإقليمية التابعة لــ «نما للتعليم» الإماراتية للتدريب والتطوير والاستشارات الاستراتيجية للمؤسسات والأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مكتبها الإقليمي في العاصمة الرياض. وبذلك، ينضم مكتب مجموعة المعارف في الرياض إلى ثلاثة مكاتب للمجموعة في كل من أبوظبي، دبي والعين.

وتقدم «مجموعة المعارف»، ومقرها أبوظبي، خدماتها الاستشارية والتدريبية للعديد من كبرى الشركات المحلية والإقليمية في دولة الإمارات والسعودية وعمان وباقي دول المنطقة بما في ذلك شركات ومؤسسات مرموقة في القطاع الحكومي ومجالات الاتصالات والخدمات والطاقة والتعليم.

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