«إينوك» تفتتح محطة «إي لينك» في واحة دبي للسيليكون

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت «إينوك لينك»، المنصة الرقمية الشاملة لتوصيل وقود المركبات للعملاء الأفراد والشركات في دولة الإمارات والتابعة لمجموعة «إينوك»، عن إطلاق أحدث محطات «إي لينك» في واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والمنضوية تحت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز».

ومن خلال توفير حلول الوقود المبتكرة تسهم محطة «إي لينك» الجديدة بتعزيز تجربة التزود بالوقود لموظفي الشركات العاملة في منطقة واحة دبي للسيليكون، وقاطنيها وزوارها ورواد الجامعات الموجودة فيها والقريبة منها. وتعد محطة «إي لينك» الجديدة الرقم 11 في دولة الإمارات، ما يتماشى مع رؤية المجموعة للتوسع في مختلف مناطق الدولة، لتلبية الطلب المرتفع من العملاء.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «انطلاقاً من دورنا كوننا شركة نفط وطنية، نسعى باستمرار لتزويد شركائنا بحلول من شأنها تعزيز كفاءة أعمالهم التجارية والتشغيلية، ومن خلال شراكتنا مع واحة دبي للسيليكون، نأمل أن نوفر للمقيمين والزوار مجموعة متكاملة من حلول التزوّد بالوقود الموثوقة والآمنة والمريحة، إذ تحرص «إينوك لينك» على تزويد العملاء بخدمات استثنائية وحلول متطورة مدعومة بمزايا تقنية فعالة للغاية، ومن خلال التزامنا بتلبية الاحتياجات المتنامية، التي تشهدها الدولة للتزود بالوقود فإننا حريصون على توسيع شبكتنا للوصول إلى المستهلكين في جميع أنحاء دولة الإمارات».

وتتميز محطة «إي لينك» الجديدة بقدرتها على تزويد الوقود لأكثر من 500 مركبة في اليوم الواحد، كما يمكنها خدمة أربع مركبات في الوقت نفسه للتزوّد بالوقود، وذلك ابتداء من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 11 ليلاً؛ فضلاً عن توفير نوعين من الوقود الخصوصي 95، والممتاز 98 لتزويد المركبات بالسعر نفسه في محطات بيع الوقود بالتجزئة.

كما يستفيد العملاء في محطة «إي لينك» الجديدة من برنامج المكافآت «Yes»، عبر كسب النقاط والمكافآت عند الدفع مقابل التزود بالوقود والمشتريات الأخرى، ويمكن الانضمام مجاناً إلى برنامج المكافآت، وسيكون بمقدور العملاء كسب واسترداد النقاط في جميع المنافذ التابعة للمجموعة.

وتمتاز محطات «إي لينك» المتنقلة بتصميمها المستقبلي والمبتكر على شكل شاحنة، ولا تتطلب أي عمليات تركيب وتجميع، مما يجعل عملية نقلها تتم بسرعة وسهولة إلى مواقع مختلفة، وفق مستويات الطلب على الوقود دون أي تأخير، وحرصت «إينوك لينك» على أن تلبي محطات «إي لينك» أعلى معايير السلامة الدولية الصادرة عن جهات عالمية منها «الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق»، ومعايير «اتفاقية نقل البضائع الخطرة على الطرقات»، وإرشادات ومعايير «مختبرات أندر رايترز»، وضماناً للحد من المخاطر المحتملة على الصحة والسلامة أثناء التزويد بالوقود في الموقع، يقوم فريق الخدمة المدرّب بتطبيق أعلى البروتوكولات في ما يخص السلامة عند التزويد بالوقود.

وانسجاماً مع مساعي مجموعة «إينوك» لتوسيع شبكتها من محطات الوقود المتنقلة «إي لينك» في دولة الإمارات تتيح المجموعة للمطورين وشركات إدارة المجمعات السكنية أن يكونوا جزءاً من رحلة نموها بالتواصل عبر 800 ENOCLINK.

يُشار إلى أن «إينوك لينك» هي شركة مملوكة بالكامل لمجموعة «إينوك»، وتعدّ جزءاً من برنامج مسرع الأعمال «نكست»، الذي أعلنت عنه المجموعة عام 2019، وهي تقدم خدمات توصيل وقود المركبات وتعبئتها إلى الأفراد ومالكي الأساطيل بالاعتماد على تجربة رقمية شاملة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز