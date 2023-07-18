9 % نسبة نمو "الصكوك الوطنية" خلال النصف الأول من 2023

المصدر: وام

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سجلت الصكوك الوطنية - شركة الادخار والاستثمار ‏المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية – نسبة نمو 9% خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 ، عبر محفظتها الاستثمارية التي بلغ حجمها 14 مليار درهم، خاصة مع تعافي الاقتصاد في مرحلة "ما بعد كوفيد" حيث سجلت خطط الادخار بصفة دورية زيادة وصلت إلى نسبة نمو 176 % من خطط الادخار المنضبطة بصفة شهرية.

وأكد محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، على مواصلة العمل لتوفير الحلول الادخارية والاستثمارية لمختلف الشرائح من سكان الدولة حيث تركز هذه الحلول على دعم الأفراد والشركات للاستثمار في مستقبلهم، بالإضافة إلى دعم الشركات من خلال استراتيجيات الاحتفاظ بالموظفين، مشيراً إلى إطلاق خطة التقاعد الذهبي والتي تستهدف الموظفين.

وقال العلي،على هامش المؤتمر الصحفي لإطلاق النسخة الثانية عشرة من مؤشر الصكوك الوطنية للادخار، إن تلك التقارير تساهم في نشر وتعزيز ثقافة الادخار وتطوير البرامج والخطط لتلائم تطلعات الناس وتسهم في توفير الأمان المالي لهم، مشيراً إلى برامج الاستراتيجية الجديدة التي تستهدف خطط الادخار العالمية وأيضاً العوائد التنافسية التي تشجع من مفاهيم الادخار.

وأصدرت شركة الصكوك الوطنية، اليوم النسخة الثانية عشرة من مؤشر الصكوك الوطنية للادخار، وهو استبيان سنوي يرصد سلوك الادخار لدى الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أظهر مؤشر الادخار أن 76% من المشاركين في الاستبيان يخططون للادخار والاستثمار في الدولة -لا سيّما الشباب- ممن تتراوح أعمارهم بين (21-29 سنة)، من المواطنين أو المقيمين من الجنسيات العربية، مما يعكس ازدياد الوعي المالي لدى الشباب.

كما أظهر الاستبيان الذي أجرته شركة "كانتار" لعام 2023، أن أكثر من ثلث المشاركين يخططون للتقاعد في الإمارات، كما كشف المؤشر أن الاستقرار الذي تتمتع به دولة الإمارات دفع عدداً كبيراً من المشاركين في الاستبيان، خاصة من المقيمين العرب و60% من الآسيويين والأجانب، للتطلع نحو الإمارات كوجهة استثمارية لهم.

وأظهر "مؤشر الادخار" أن 68% من الذين لم يدخروا بعد يعتزمون الادخار في غضون 6 أشهر إلى عام واحد، كما أكد 52% من المشاركين في الاستبيان رغبتهم في زيادة الاستثمار في البرامج المالية في العامين القادمين، بالاضافة إلى اطلاق برنامج (الراتب الإضافي) الذي يهدف لتقديم أفضل خطط الادخار في الدولة.

وكشف المؤشر أن 18% من المشاركين في الاستبيان لا يعرفون أين يجب أن يدّخروا، وهذا يسلط الضوء على أهمية الحملات التوعوية حول ثقافة الادخار المستمرة التي تقوم بها الصكوك الوطنية، لا سيما أن 65% من المشاركين لديهم التزامات مالية عديدة.

ووفق الاستبيان، يأتي الاعتماد على مصدر واحد للدخل كواحد من أكثر الأشياء التي تشكل مصدر قلق لـ 33% من المشاركين، وخصوصاً النساء فوق 40 عاماً، كما تتشابه التطلعات الرئيسية للادخار لكل من الإماراتيين والمقيمين، والتي تتضمن فتح أعمالهم التجارية الخاصة، شراء منزل، وتأمين التعليم المستقبلي لأنفسهم أو لأطفالهم.

وذكر الاستبيان أيضا أن 64% من المشاركين يدخرون لإدارة الأمور الطارئة، حيث أن من أبرز أولويات الصكوك الوطنية توفير الحلول الادخارية والاستثمارية مثل الادخار من أجل الحالات الطارئة والاستمرار في تعزيز سلوك الادخار لدى الناس.

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