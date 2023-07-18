2.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.4 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 565 مبايعة بقيمة 2.11 مليار درهم، منها 77 مبايعة للأراضي بقيمة 896.83 مليون درهم، و488 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.21 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 285 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 7، تلتها مبايعة بقيمة 67 مليون درهم في منطقة القوز الثانية، ثم مبايعة بقيمة 62 مليون درهم في منطقة القوز الثانية.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 78 مليون درهم، وتلتها منطقة القوز الثانية بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 392 مليون درهم، وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 175 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول، وأخيراً مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخيران الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 60 مبايعة بقيمة 148 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 298.6 مليون درهم، منها 19 رهن أراض بقيمة 101.95 مليون درهم، و90 رهن فلل وشقق بقيمة 196.64 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 88 مليون درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 28 مليون درهم.

أما الهبات فشهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 86.14 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 62.1 مليون درهم، وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 4.5 ملايين درهم.

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