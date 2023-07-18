«أسترا تك» تستحوذ على 90% من أسهم «واي فاينانس» في الفلبين

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «أسترا تك»، العاملة في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية، وتتخذ من الإمارات مقراً لها، عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على نسبة 90% من أسهم «واي فايننس»، شركة التمويل المرخصة والتي تنشط في الفلبين.

ويشكل توقيع الاتفاقية خطوة هامة في إطار مساعي «أسترا تك» لترسيخ حضورها في قطاع الخدمات المصرفية العالمية، ما يمهد الطريق أمام شراكات أخرى تعيد رسم ملامح مستقبل القطاع. وتشمل الشراكة التعاون مع روجر يانج، مؤسس شركة «واي فاينانس»، إلى جانب «واي إنفستمنتس»، الشركة الفلبينية المتخصصة في الاستثمار بالشركات الناشئة وصاحبة حصة أقلية في «واي فاينانس».

وبرزت شركة «واي فاينانس»، المرخصة من لجنة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية، بصفتها شركة موثوقة في قطاع الإقراض على الإنترنت في الفلبين. كما تدير الشركة منصة «لون تشامب» الناجحة للإقراض على الإنترنت، والتي حققت مكانة قوية في مجال توفير الحلول المالية الفعالة وسهلة الوصول للعملاء في الفلبين.

وتهدف «أسترا تك» من خلال هذه الاتفاقية إلى استثمار تقنياتها ومواردها ومصادر تمويلها للارتقاء بخدماتها المالية إلى مستويات جديدة. وتعتزم «أسترا تك» من خلال شراكتها مع روجر يانج و«واي إنفيستمنتس»، تقديم خدمات مالية مبتكرة تلبي مختلف احتياجات المجتمع الفلبيني في الفلبين ودولة الإمارات.

وقال عبد الله أبو الشيخ، مؤسس مجموعة «أسترا تك» والرئيس التنفيذي لتطبيق «بوتيم»: «يسعدنا البدء في هذه المرحلة المحورية في رحلة أسترا تك لتحقيق النمو.

وينسجم الاستحواذ على واي فاينانس مع رؤيتنا لإثراء تجربة شريحة أوسع من العملاء بالمزيد من الخدمات المالية المبتكرة وتلبية مختلف احتياجات الفلبينيين في الفلبين ودولة الإمارات. ونثق بأن من خلال جمع خبراتنا مع معرفة واي فاينانس الواسعة بالسوق يمكننا توفير قيمة أعلى لعملائنا وتسهيل حياتهم اليومية».

ومن جهته قال روجر يانج، مؤسس شركة «واي فاينانس»: يسرنا التعاون مع «أسترا تك»، المجموعة الرائدة في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية، حيث تفتح هذه الشراكة آفاقاً متنوعة من الفرص أمامنا. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الخدمات المالية وتمكين الأفراد في الفلبين وخارجها. وتشكل هذه الاتفاقية بداية رحلة مميزة في إطار مساعينا لتحقيق أثر دائم وملموس.

ومن جانبه قال فرانكي مينج، مؤسس شركة «واي إنفيستمنتس» في الفلبين: نفخر في واي إنفيستمنتس بالمشاركة في هذا التعاون الرائد، ونؤمن بقدرة أسترا تيك وواي فاينانس على تحفيز الابتكار وإعادة رسم ملامح المشهد المالي. ونسعى من هذا التعاون إلى تعزيز نمو واي فاينانس ودعم السوق بحلول مالية غير مسبوقة.

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