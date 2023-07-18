«إنفست مونيتور»: إطار مركز دبي المالي التنظيمي يدعم نمو الشركات العائلية

المصدر: دبي - البيان

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يزداد عدد الأفراد من أصحاب الثروات المرتفعة في دبي يوماً عن يوم، بشكل كبير، لذلك يعمل مركز دبي المالي العالمي في دبي على تمهيد الطريق لإدارة وتنمية الثروات العائلية، ضمن إطار تنظيمي قوي، بحسب موقع «إنفيست مونيتور».

وأشار الموقع الشبكي البريطاني إلى أن «عدد الأثرياء في دبي وحدها ارتفع من 54000 في يونيو 2021 إلى 67900 في يونيو 2022، ومن المتوقع أيضاً أن تشهد الإمارات زيادة بنسبة 39% في الأفراد ذوي الثروات المرتفعة بحلول عام 2026، إلى أكثر من 228000، وفقاً للتقرير الصادر عن «نايت فرانك».

ويؤكد موقع «إنفست مونيتور» أن موقع دبي الاستراتيجي يعتبر جسراً بين الشرق والغرب، ما يجعل الإمارة مركزاً رئيسياً للتجارة والاستثمار الدوليين،

ويتمكن المستثمرون المقيمون في دبي من الوصول إلى 8 تريليونات دولار من الثروات الخاصة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، علاوة على إتاحة فرص نمو هائلة،من خلال النظام البيئي لمركز دبي المالي العالمي، لأكثر من 300 شركة لإدارة الثروات والأصول، وهو تجمع استثنائي للمواهب، يضم أكثر من أكثر من 36000 شخص، بالإضافة إلى وصول لا مثيل له إلى الأسواق.

وذكر «إنفست مونيتور» أن الاقتصاد القوي للإمارة والبيئة الصديقة للأعمال والاستقرار السياسي يعزز من جاذبيتها للأثرياء، الذين يبحثون عن فرص لخلق الثروة والتوسع.

وتابع الموقع: «علاوة على ذلك توفر البنية التحتية المتطورة في دبي، وطريقة الحياة التي لا تقبل المنافسة، والتعليم عالي الجودة، والرعاية الصحية، والثقافة العالمية للأثرياء جودة حياة استثنائية».

وبحسب مجلة «فوربس» تنمو الثروة العائلية بوتيرة سريعة، مع زيادة قدرها 20% في المنطقة خلال 2021، مقارنة بـ11% على مستوى العالم، حيث جاء نحو 41% من هذه الثروة من الأفراد أصحاب الثروات الفائقة والمكاتب العائلية خلال 2021، ومن المتوقع أن تنمو هذه النسبة إلى 46% بحلول عام 2026، وفقاً لمجلة فوربس.

أهمية

ووفقاً لتقرير «كي بي إم جي» فإن الشركات العائلية في الشرق الأوسط تعتبر جزءاً مهماً من الاقتصاد، حيث تسهم بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظِف 80% من القوى العاملة.

وأكد «إنفست مونيتور» أن الشركات العائلية تواجه تحديات في إدارة الثروات واتخاذ القرار، ناقلاً عن دراسة استقصائية، أجراها بنك لومبارد أوديير أن 87% من الأثرياء بالشرق الأوسط يعتقدون أن شركاتهم العائلية مُعدة لتحويل الثروة بكفاءة، لكن 24% فقط لديهم خطة عقارات كاملة، ونادراً ما تتجاوز مكاتب الأسرة الجيل الثالث، بسبب حل الملكية والتحديات المتعلقة باتخاذ القرار وتخطيط الورثة.

ونقل الموقع عن مقال لعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، قوله: «الشركات العائلية معقدة بشكل فريد، وتتطلب خدمات وتعامل مختلفين عن الأنواع الأخرى من الأعمال، وقد تكون بعض الشركات العائلية تعمل فقط لجيل أو جيلين وقد لا يكون لديها العمليات المعمول بها لإدارة عمليات نقل الثروات والثروة بشكل مناسب».

وأوضح الموقع أن الأثرياء في الإمارات يقومون بشكل متزايد بإنشاء أسس لهيكلة ثرواتهم، والحفاظ عليها في المستقبل.

واقتبس الموقع قول أحد مساعدي القانون المحليين: إن الاستفسارات بشأن الشركات العائلية تضاعفت 3 مرات منذ يناير 2022.

نمو

وشدد الموقع على أن مركز دبي المالي العالمي عبر المبادرات المبتكرة يمكنه أن يكون دافعاً للنمو في الشركات العائلية، عبر تقديم المساعدات للعائلات على إدارة ثرواتها.

ونقل الموقع عن جاك فيسر المسؤول القانوني في مركز دبي المالي العالمي: «مع التركيز على الشفافية والمساءلة والاستقرار توفر لوائح مركز دبي المالي إطاراً شاملاً،من شأنه أن يسمح لعملائنا بالعمل بثقة، مع العلم بأن مصالحهم محمية بأعلى مستوى من الرقابة القانونية والتنظيمية».

واقتبس الموقع قول كريستيان كونز، مسؤول التطوير والابتكار والمشاريع بمركز دبي المالي العالمي: «يوفر مركز الثروة العائلية في مركز دبي المالي العالمي المرتبة الأولى عالمياً في متطلبات الخدمة الشاملة للشركات العائلية، ويتمتع بموقع مثالي في واحدة من أكثر المدن جاذبية في العالم لممارسة الأعمال التجارية فيها».

جدير بالذكر أن مركز دبي المالي العالمي للثروات العائلية تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام، وهو الأول من نوعه في العالم، ويقدم أفضل الخدمات في فئتها، والمصممة خصيصاً للعائلات ذات الرؤية طويلة المدى، والطموحات العالمية.

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