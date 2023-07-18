ترقية التصنيف الائتماني لإعمار العقارية من 3 وكالات عالمية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة إعمار العقارية عن ترقية تصنيفها الائتماني من وكالات فيتش للتصنيف الائتماني، وموديز، وإس أند بي غلوبال، ما يعكس أداءها المالي القوي، واستمرار تحسّن نسب الدين.

وقامت وكالة «فيتش» للتصنيف بترقية التصنيف الائتماني لشركة إعمار العقارية إلى BBB منBBB-، مع نظرة مستقبلية مستقرّة. بدورها قامت «موديز» بترقية تصنيف شركة إعمار العقارية على المدى الطويل إلى Baa2 من Baa3 مع نظرة مستقبلية مستقرّة، وكذلك فعلت «إس أند بي غلوبال»، التي قامت بدورها بترقية إعمار العقارية إلى تصنيف BBB من BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرّة، ما يعكس الثقة بالاستقرار المالي لشركة إعمار، وفرصها المستقبلية.

وتعكس النتائج القوية للربع الأول من عام 2023 تلك الترقيات، إذ سجّلت إعمار مبيعات عقارية للمجموعة بلغت 9.2 مليارات درهم (2.5 مليار دولار) في الربع الأول بزيادة بنسبة 11٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. وارتفع حجم المبيعات العقارية المتراكمة إلى 55.7 مليار درهم (15.2 مليار دولار) ما سوف ينعكس كنموّ في الإيرادات المستقبلية. كما ارتفعت الإيرادات المتكرّرة بنسبة 11 % في الربع الأول من عام 2023 بدعم من زيادة مبيعات المستأجرين وانتعاش النشاط السياحي.

ونتجت عن الأداء المميّز الذي حقّقته الشركة في الربع الأول من عام 2023 زيادة بنسبة 26 % في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك، وزيادة بنسبة 43٪ في صافي الربح مقارنة بالربع الأول من عام 2022 ما يبرز التفوق التشغيلي للشركة والأداء الناجح لمبيعات العقارات. كما أعلنت شركة إعمار عن توزيعات أرباح بقيمة 2.2 مليار درهم تمّ دفعها، في دلالة واضحة على التزامها بحقوق المساهمين وتوفير القيمة لهم.

وبشكل عام، تؤكّد هذه الترقيات في التصنيف الائتماني والنتائج القوية للربع الأول من عام 2023 على التدفّق النقدي القوي لشركة إعمار العقارية وانخفاض حجم الديون، والأداء التشغيلي المميّز في جميع قطاعات الأعمال التي تضطلع بها الشركة، ما يشير بدوره إلى نتائج مستقبلية قوية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز