أثرياء الهند مفتونون بالاستثمار في دبي

المصدر: دبي - البيان

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كشف موقع «ماني كونترول» الاقتصادي الهندي، أن أثرياء الهند أصبحوا الآن مفتونين بشراء عقارات في دبي، بسبب مجموعة من العوامل تشمل آفاق النمو الرأسمالي للاستثمار العقاري في الإمارة، وفرصة امتلاك عقار في مدينة عالمية متنامية الأهمية، وعائدات الإيجار الجيدة التي تقدر بنسبة 7%؜ سنوياً، إلى جانب القرب الجغرافي من الهند، وإمكانية الحصول على الإقامة الذهبية.

وأكد الموقع أن دبي تعتبر الوجهة المفضلة للهنود من أصحاب الثروات، لعدم وجود ضريبة على الدخل، أو ضريبة على الأرباح الرأسمالية، أو ضريبة على الثروة، مما يجعلها خياراً جذاباً للأفراد الذين يسعون إلى تعظيم مكاسبهم المالية، ما جعلها هدفاً للأثرياء والمشاهير، بما في ذلك نجوم السينما من أمثال نجم بوليوود سانجاي دوت، الذي حصل على الإقامة الذهبية في دبي.

ونقل الموقع عن ريتيش ميهتا، المدير الأول ورئيس قسم الخدمات السكنية في شركة «جيه إل إل» قوله: «الإمارة تقدم خيارات واسعة من العقارات السكنية والتجارية، بدءاً من الشقق والفلل الفاخرة وانتهاء بالعقارات المكتبية، والتي تلبي مختلف الاحتياجات والميزانيات».

ويشير التقرير إلى أنَّ السياسات الحكومية الهندية تدعم هذا التدفق، حيث يسمح بنك الاحتياطي الهندي، للمستثمر الهندي بتحويل 250 ألف دولار رسمياً إلى دبي كل سنة مالية، وبهذه الطريقة، يمكن لعائلة مكونة من 4 أفراد تحويل ما يصل إلى مليون دولار لكل سنة مالية، ومن المتوقع أن تؤدي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند والإمارات لزيادة القيمة الإجمالية للتجارة الثنائية في السلع إلى أكثر من 100 مليار دولار وتجارة الخدمات إلى أكثر من 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات.

وأوضح أنَّ الهنود كانوا من بين أكبر مجموعات المستثمرين في سوق العقارات في دبي، حيث شكل المستثمرون الهنود 20% من جميع المعاملات العقارية في دبي في الربع الأول من عام 2023، واستثمروا ما يقرب من ملياري دولار.

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