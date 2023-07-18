«جميرا» تبيع جميع الوحدات السكنية في مشروع مرسى العرب

المصدر: دبي - بشار باغ

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أعلنت مجموعة جميرا عن بيع جميع الوحدات السكنية التي تحمل علامتها التجارية بمشروع منتجع جميرا مرسى العرب في دبي، وأشارت إلى أن بعض المساكن التي تم بيعها في المشروع سجلت أسعاراً قياسية؛ حيث تم بيع بعضها بسعر يتجاوز 15414 درهماً للقدم المربعة. وشملت المبيعات 4 شقق بنتهاوس و17 وحدة سكنية فاخرة في المشروع.

وكان من أبرز الصفقات التي سجلت في المشروع بيع شقة بنتهاوس في الطوابق العلوية من مبنى المنتجع بقيمة 420 مليون درهم وهي أغلى شقة تم بيعها في تاريخ سوق دبي العقاري.

وأكدت جميرا أن هذه المبيعات القياسية تعكس الطلب غير المسبوق على العقارات ذات العلامات التجارية في دبي كما تجسد ثقة المستثمر بمجموعة جميرا وعلامتها التجارية وسجلها الحافل بتطوير وجهات متميزة.

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