بيع 445 عقاراً بـ 1.78 مليار درهم خلال 3 ساعات في دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

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شهد السوق العقاري في دبي خلال أول 3 ساعات من صباح أمس بيع 445 عقاراً بقيمة 1.78 مليار درهم، وذلك بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة.

واستحوذ مشروع «دستركت ون ويست» في مدينة محمد بن راشد على النسبة الأكبر من المبيعات من حيث القيمة أمس مسجلاً 30 صفقة بقيمة 571 مليون درهم، وكان المشروع قد سجل الأسبوع الماضي في 3 أيام 271 صفقة بيع بقيمة إجمالية فاقت 4.4 مليارات درهم.

وحل مشروع «سي بوينت» من شركة إعمار في دبي هابرو في المرتبة الثانية مسجلاً 29 صفقة بيع بقيمة 195 مليون درهم. وتم صباح أمس بيع عقار في مشروع «ايميرالد لاجونز كمبنسكي» بنخلة جميرا بقيمة 62 مليون درهم، وتم أيضاً تسجيل بيع شقة في مشروع كومو ريزيدنسز في نخلة جميرا بقيمة 61 مليون درهم.

وبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك، أمس، في دبي أكثر من 3 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 675 مبايعة بقيمة 2.49 مليار درهم، منها 134 مبايعة للأراضي بقيمة 1.11 مليار درهم و541 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.37 مليار درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 518.57 مليون درهم منها 24 رهونات أراضٍ بقيمة 247.07 مليون درهم و93 رهونات فلل وشقق بقيمة 271.5 مليون درهم.

والهبات شهدت تسجيل 8 هبات بقيمة 19.9 مليون درهم كان أهمها بمنطقة منخول بقيمة 5.5 ملايين درهم وأخرى في منطقة الوصل بقيمة 3.9 ملايين درهم.

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