«تايمز ناو»: التعديلات التشريعية للشركات العائلية تجذب المزيد من الأثرياء الهنود لدبي

المصدر: دبي – نهى حوّا

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أفادت شبكة تلفزيون «تايمز ناو» الهندية، بأن دبي تعزز موقعها وجهة مفضلة للأثرياء الهنود والعائلات الهندية ذات الملاءة المالية العالية الساعية للحفاظ على ثرواتها وتنميتها، مشيرة إلى أن التعديلات التشريعية المتعلقة بالشركات العائلية توفر الكثير من التسهيلات في هذا السياق.

وأشارت الشبكة إلى دخول قانون الشركات العائلية الجديد في الإمارات حيز التنفيذ في يناير الماضي، وإطلاق برنامج «ثبات» لتحفيز نمو الشركات العائلية، ثم قيام مركز دبي المالي العالمي بسن قواعد للوائح جديدة مُنظمة لعمل الشركات العائلية في المركز.

ونقلت الشبكة عن أزاد موبن، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «استر دي إم للرعاية الصحية» وصفه المبادرات الأخيرة بـ «الإيجابية للغاية» لنمو واستدامة الشركات التي تديرها العائلات والمكاتب العائلية في الإمارات، قائلاً: «هناك تحول مهم ببنية الشركات العائلية. كانت تلك الشركات في المعظم في شكل شركات خاصة محدودة، لكنّ هناك تحولاً تدريجياً يحدث، مع تحول المزيد من الشركات العائلية لتصبح شركات محدودة عامة».

وأضاف أزاد موبن : «هذا التحول يرمز إلى اتجاه متنامٍ نحو المزيد من الشفافية والمساءلة والوصول إلى أسواق رأس المال للشركات العائلية، مما يفتح دروباً جديدة للنمو والتوسع. أما بالنسبة إلى شركتنا العائلية فإننا ننظر إلى تلك التطورات كفرصة مهمة لتعزيز عملياتنا وتوسيع وجودنا في الإمارات».

وأشار إلى مكتب العائلة بمركز دبي المالي العالمي باعتباره مغيراً لقواعد اللعبة، أكد موبن: «أن سن قانون لحماية تعاقب الأعمال العائلية الآتية من بلدان مختلفة، والتي تحمل جوازات تلك البلدان، يضيء على أهمية أن يكون هناك قانون عام يسهّل الانتقال السلس للثروات في الإمارات إلى الأجيال التالية، بمعزل عن الجنسية أو الدين».

كما نقلت الشبكة عن مؤسس ورئيس مجموعة «دانوب» ومقرها دبي، رزوان ساجان، قوله: «ستساعد اللوائح التنظيمية للشركات العائلية الجديد تلك الشركات في تشرب ثقافة الشركات الكبرى والشفافية وتساعدها في التحول إلى عامة»، لافتاً إلى أن الشركات العائلية الهندية التي لديها مكاتب عائلية في دبي تُحدث تأثيراً كبيرا على التجارة بين الإمارات والهند.

كما نقلت «تايمز ناو» عن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس» للحديد والصلب، بهارات باتيا، قوله إن تطبيق اللوائح التنظيمية يعزز الدعم للشركات العائلية لا سيما تلك القائمة، أو التي تعمل في مركز دبي المالي العالمي، مضيفاً: «هذه اللوائح التنظيمية توفر توجيهات واضحة للتخطيط للتعاقب العائلي، وتؤمّن إرثاً دائماً، وتوجد أسساً متينة للأجيال المقبلة».

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