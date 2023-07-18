«سيدات أعمال الشارقة» يدعم مشاركة شركات تكنولوجيا مملوكة للسيدات في «نورث ستار دبي»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن «مجلس سيدات أعمال الشارقة»، تقديم الدعم لثمانية مشاريع أعمال في قطاع التكنولوجيا تملكها السيدات من منتسبات المجلس، عبر تسليط الضوء على إنجازاتها خلال مشاركته السادسة شريكاً رسمياً لفئة «المرأة في مجال التكنولوجيا» في معرض «نورث ستار دبي 2023»، الذي تستضيفه «غرفة دبي للاقتصاد الرقمي»، في الفترة من 15 ـــ 18 أكتوبر المقبل.

ووجه المجلس الدعوة لأعضائه من شركات التكنولوجيا التي تمتلكها وتديرها السيدات، إلى الترشح للحصول على الدعم من المجلس في الحدث العالمي المخصص للشركات الناشئة، بهدف الاستفادة من فرصة عرض منتجاتهن وخدماتهن أمام المستثمرين العالميين في قطاع التكنولوجيا، والتعرف على كبار قادة هذا القطاع والتعلم من خبراتهم وتجاربهم.

ويسعى «مجلس سيدات أعمال الشارقة» من خلال المعرض إلى تعريف مجتمع الأعمال العالمي على الفرص التي توفرها إمارة الشارقة لرائدات الأعمال، ودعم سيدات الأعمال في قطاع التكنولوجيا، حيث يتكفل بتسديد رسوم الاشتراك في المعرض عن الشركات المشاركة، موفراً لرائدات الأعمال منصة لتعزيز ابتكاراتهن من خلال تنسيق لقاءات مشتركة تجمعهن مع المستثمرين والخبراء في هذا القطاع.

وتتأهل المشاريع الثمانية المشاركة في معرض «نورث ستار دبي» تلقائياً للتنافس في مسابقة «تحدي سوبرنوفا»، ثالث أكبر صندوق لتمويل الشركات الناشئة في العالم، والتي يبلغ مجموع جوائزها 200 ألف دولار، وتتضمن جائزة قدرها 10 آلاف دولار يقدمها المجلس لفئة «أفضل شركة ناشئة تملكها سيدة».

شروط المشاركة

ويتيح المجلس للشركات الأعضاء فيه، المشاركة في معرض «نورث ستار دبي»، ويتطلب الانضمام إلى الحدث إرسال سجلات الشركة والتأسيس إلى المجلس قبل 31 أغسطس المقبل، شرط أن يكون مقرها بالإمارات، وأن تكون مملوكة أو مدارة من قبل امرأة، كما يشترط أن تكون الشركة قد بدأت نشاطها منذ 5 سنوات على الأقل. أما الشركات غير الأعضاء، فيجب عليها التقديم للانضمام إلى عضوية المجلس لتصبح مؤهلة للمشاركة.

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