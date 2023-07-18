«الإمارات للتنمية» يفوز بجائزة «إنترناشيونال فاينانس» لأفضل بنك تنموي

المصدر: أبوظبي- البيان

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فاز مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، بجائزة «أفضل بنك تنموي في المنطقة» من «إنترناشيونال فاينانس»، مجلة المال والأعمال الرائدة الصادرة عن مؤسسة «إنترناشيونال فاينانس ببليكيشنز ليمتد» في المملكة المتحدة.

وتضم جوائز إنترناشيونال فاينانس 11 فئة لتكريم المواهب المتميزة، والمهارات القيادية، والقيمة الصافية للمؤسسات في القطاع، وقدرتها على الوصول إلى المنصات الدولية؛ حيث يتم اختيار المرشحين من قبل فريق مؤهل في عمليات البحث، ويتم الإعلان عن الفائزين بناءً على نجاحهم في تطبيق المعايير الدولية، بالإضافة إلى سجلهم وإنجازاتهم في القطاعات البنكية والتمويلية.

وتندرج جائزة «أفضل بنك تنموي في المنطقة» تحت مظلة جوائز إنترناشيونال فاينانس التي تسلط الضوء على إنجازات المصارف في مجالات الابتكار والتطوير الصناعي والارتقاء بخدمة العملاء.

ويؤكد الفوز نجاح استراتيجية المصرف الطموحة التي تهدف إلى تمكين الشركات من جميع الأحجام عبر توفير حلول تمويلية مرنة ومبتكرة.. وتستهدف استراتيجية المصرف تخصيص محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم لدعم تمويل 13,500 شركة عاملة في أحد القطاعات الخمسة ذات الأولوية وهي الصناعة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، بحلول 2026.

محرك مالي رئيسي

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: «يسعى المصرف إلى المساهمة في تحفيز جهود التنمية المستدامة في الإمارات بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة.

ويؤكد فوز المصرف بجائزة «أفضل بنك تنموي في المنطقة» من قبل مؤسسة مرموقة مثل «إنترناشيونال فاينانس» التزامه بالقيام بدور مهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة، وتجسيد دوره كمحرك مالي رئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي، وتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي الوطني.

ومن خلال تمويل المشاريع في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية للتنمية الوطنية، يسعى المصرف إلى المساهمة في ترسيخ مكانة الإمارات وجهة إقليمية للنمو الصناعي ومركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار».

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