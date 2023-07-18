«بالمز الرياضية» تحقق 45.6 مليون درهم ربحاً إجمالياً في النصف الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت شركة بالمز الرياضية، العاملة في مجال إدارة الرياضة في المنطقة، وإحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، أمس، عن نتائجها المالية الأولية للنصف الأول من سنة 2023 للفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو إذ حققت ربحاً تشغيلياً صافياً بقيمة 45.6 مليون درهم.

وأظهرت نتائج بالمز الرياضية نمواً ملحوظاً إذ ارتفعت إيرادات العقود مع العملاء بنسبة 23% في النصف الأول من سنة 2023، من 134.6 مليون درهم في النصف الأول من سنة 2022 إلى 165.2 مليون درهم في النصف الأول من سنة 2023.

وأدى هذا الارتفاع الملحوظ في الإيرادات إلى زيادة كبيرة في مجمل الربح بنسبة 31% على أساس سنوي، إذ ارتفع من 40.7 مليون درهم في النصف الأول من سنة 2022 إلى 53.4 مليون درهم في النصف الأول من سنة 2023.

وشهدت بالمز الرياضية نمواً مضطرداً في حقوق المساهمين محققة ارتفاعاً بنسبة 6% ومن 466 مليون درهم في النصف الأول من سنة 2022 إلى 493 مليون درهم في الفترة ذاتها من سنة 2023. هذا وارتفعت أصول الشركة بنسبة 5.1% من 532.7 مليون درهم في النصف الأول من سنة 2022 إلى ما يقرب من 600 مليون درهم في النصف الأول من سنة 2023.

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