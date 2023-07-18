شراكة لتقديم الحلول الذكية لمعالجة الوثائق في الشرق الأوسط

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة أمنكس إنترناشيونال، المتخصصة في الحلول والخدمات الرقمية المتكاملة، توقيع شراكة مع منصة «دوك أكواير ليمتد» المختصة بحلول الوثائق الذكية. وDocAcquire منصة سحابية ذكية لمعالجة الوثائق، تعمل على أتمتة العمليات التجارية التي تتمحور حول المستندات بالاستفادة من تقنيات التحول الرقمي.

وقال وليد جمعة، الرئيس التنفيذي لشركة أمنكس إنترناشيونال: بفضل التزام DocAcquire بدعم اللغة العربية، يمكن للشركتين تلبية احتياجات الأسواق في الشرق الأوسط بالتزامن مع ازدياد عدد الشركات التي تبدأ رحلة التحول الرقمي.

وسوق حلول معالجة الوثائق الذكية مرشح لتحقيق إيرادات تناهز 5.2 مليارات دولار، بمعدل نمو سنوي مركب 37.5% في الفترة بين 2022 و2027.

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