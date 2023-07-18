غرفة تجارة عجمان تنظم ملتقى لدعم القطاع الصناعي

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان، ملتقى «فرص دعم القطاع الصناعي»، بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد، والاتحاد لائتمان الصادرات، وذلك دعماً لفرص التوسع الصناعي وزيادة جاذبية الاستثمارات المباشرة في قطاع الصناعة، وتوفير الممكنات والمزايا التنافسية للمستثمرين وأصحاب الأعمال.

حضر الملتقى ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار، وعبدالله النعيمي مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، كما حضر مسؤولو الجهات المشاركة وعدد من الجهات الحكومية المحلية في الإمارة.

وقال عبدالله النعيمي : «الصناعة في عجمان مستمرة بالتطور والنمو بدعم من قيادتنا الرشيدة، الأمر الذي تعكسه زيادة أعداد المنشآت الصناعية، فلقد وصلت أعداد العضوية الصناعية في غرفة عجمان خلال العام 2020 إلى 1142 عضوية صناعية مقارنة بـ 1215 عضوية في 2021 و1313 عضوية صناعية في 2022 وبنسبة نمو 8% خلال السنوات الثلاث السابقة».

وتم تسليط الضوء على أهداف مصرف الإمارات للتنمية في عرض قدمه عبدالله العبودي نائب رئيس أول المشاريع والشركات. وقدمت مرام مسعود مدير مشاريع في إدارة تطوير ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، عرضاً حول جهود الوزارة في دعم ريادة الأعمال. وتناولت فاطمة حوكل، مدقق برنامج القيمة الوطنية المضافة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أهداف الوزارة الرامية إلى تعزيز الأداء الاقتصادي ودعم الصناعات المحلية. كما تم استعراض خدمات الاتحاد لائتمان الصادرات من جانب عبدالله الحوسني، مدير الأعمال التجارية والتوزيع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز