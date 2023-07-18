سوق دبي يرتفع للجلسة السابعة.. و«أملاك» بالحد الأعلى

المصدر: دبي - البيان

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قفز سهم «أملاك» بالحد الأعلى 15% إلى مستوى 0.96 درهم، وقاد ارتفاعات سوق دبي المالي الذي واصل مسلسل الصعود للجلسة السابعة، ووصل إلى مستوى 4018 نقطة بزيادة 0.22%.



واستقر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 9681 نقطة، بعدما ارتفع هامشياً بنسبة 0.09%.



وبلغت سيولة الأسواق أكثر من 1.6 مليار درهم، منها 1.2 مليار درهم، في أبوظبي، و475 مليون درهم في سوق دبي.



سوق دبي



ومن بين الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي قفز سهم «أملاك» بالحد الأعلى 15%، وارتفع سهم «الرمز كوربوريشن» 13.6%، و«بنك السلام» 4.6% وسهم «ديار للتطوير» 4.2% وسهم «أمانات» 1.9%.



كما ارتفع سهم «سالك» 0.94% إلى مستوى 3.20 دراهم، وسهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.61% إلى مستوى 16.40 درهماً، وسهم بنك «دبي الإسلامي» 0.52% إلى مستوى 5.70 دراهم، وسهم «إعمار للتطوير» 0.61%، وسهم «العربية للطيران» 1.5%.



أما الأسهم الأكثر انخفاضاً في سوق دبي فتراجع «الفردوس» 6.9% و«الإثمار القابضة» 2.7% و«جي إف إتش» 2.6% و«مصرف عجمان» 1.9% وبنك دبي التجاري 1.8%.



سوق أبوظبي



وتماسك مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية وكان أبرز الأسهم المرتفعة من نصيب سهم «أسمنت الخليج» 6.8%، كما ارتفع سهم البنك العربي المتحد 4.3% و«امستيل» 3.2%

و«دار التأمين» 2.6% و«الشارقة للأسمنت» 2.6%.



كما ارتفع سهم «بروج» 2.5% وسهم «أدنوك للحفر» 2.1% وسهم بنك رأس الخيمة الوطني 1.9%، و«أدنوك للغاز» 1.1% و«العالمية القابضة» 0.23%.



أما الأسهم الأكثر تراجعاً في سوق أبوظبي، فقد انخفض سهم «الخليج للمشاريع الطبية» 9% و«ايبيكس للاستثمار» 2.6% و«جي إف إتش» 2.6% و«شميرا» 1.7% و«أمريكانا» 1.2%.

أبرز الارتفاعات

> «أملاك» 15 %

> «ديار للتطوير» 4.2%

> «بروج» 2.5 %

> «أدنوك للحفر» 2.1 %

> «أدنوك للغاز» 1.1 %

> «سالك» 0.94 %

> «الإمارات دبي الوطني» 0.61 %

> «دبي الإسلامي» 0.52%

> «العالمية القابضة» 0.23%

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