«دي إتش جي» تطلق أول مشاريعها بالإمارات في قرية جميرا الدائرية

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «دي إتش جي للعقارات»؛ مجموعة التطوير العقارية السويسرية، عن إطلاق أول مشاريعها في الإمارات بدبي. وتعتزم الشركة إطلاق عمليات البيع على المخطط في سبتمبر 2023 في قرية جميرا الدائرية، من خلال مشروع هيلفيتيا ريزيدنسز.

ويتزامن ذلك مع تسجيل سوق العقارات في دبي مستويات قياسية، حيث تم عقد معاملات بقيمة 30.41 مليار درهم في يونيو 2023، وفقاً لمنصة بروبرتي فايندر العقارية. وشهد شهر يونيو إتمام 10,419 معاملة عقارية، ليسجل زيادة بنسبة 17.78%، من حيث حجم المعاملات مقارنة مع 8,846 معاملة في يونيو الماضي، ويعزز مسار النمو في دبي، التي من المتوقع أن تشهد أعلى مستويات النمو في الأسعار على مستوى العالم، بحلول نهاية العام مع إجمالي مبيعات تصل إلى 300 مليار درهم، وذلك وفقاً لتقرير توقعات سوق دبي العقاري لعام 2023.

وتسعى «دي إتش جي للعقارات»، إلى المساهمة في قطاع العقارات المزدهر بالإمارة عن طريق طرح 430 وحدة في سوق العقارات على المخطط، والذي لعب دوراً رئيسياً في النمو الإجمالي لقطاع العقارات، وخصوصاً في الأشهر الأخيرة، وشكلت معاملات البيع على الخريطة 49.6% من إجمالي حجم معاملات البيع، و41.5% من قيمتها، مع ارتفاع حجم مبيعات العقارات على المخطط بنسبة 46.6% على أساس سنوي مقارنة بشهر يونيو 2022، ما يسلط الضوء على دور سوق العقارات على المخطط كونه محركاً رئيسياً للقطاع العقاري المزدهر في الإمارة.

مكانة

قال بلاجوي آنتيتش، مؤسس ومدير شركة دي إتش جي للعقارات: «متحمسون لدخول سوق الإمارات، التي تواصل الحفاظ على مكانتها وجهة رئيسية عالميا. ونتطلع من خلال أول مشاريعنا في الدولة إلى توفير مستويات التميز نفسها، التي قدمناها في جميع أنحاء أوروبا لأكثر من 30 عاماً، وأن نلعب دوراً رائداً في قطاع العقارات في هذه الإمارة المميزة، التي لطالما أبهرتنا جميعاً، لا سيما خلال السنوات الأخيرة».

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