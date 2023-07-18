«ر. يفولوشن» تطلق مشروعها السكني الأول في الإمارات «إيڤا» بدبي

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت «ر. يفولوشن»، شركة التطوير العقاري الأوروبية مشروعها السكني الأول في الإمارات «إيڤا». بدبي.

ويتبنى المشروع السكني الفاخر أحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي تؤهله لنيل شهادة LEED البلاتينية، وشهادة WELL البلاتينية، وشهادة برنامج «هيلث تك برو». ويحتضن المشروع 48 وحدة سكنية مُطلّة على الواجهة البحرية، كل وحدة مكونة من 2 إلى 5 غرف نوم بمساحات تتراوح بين 3.064 و16.256 قدماً مربعة. ويتربع البرج على ضفاف قناة دبي المائية، مما يمنحه إطلالات على القناة ووسط مدينة دبي وبرج خليفة.

واستوحت «ر. يفولوشن» المشروع من شجرة البانيان وجبل الحجر الرملي الشهير «عمود السماء الجنوبي»، الواقع في منتزه غابة زانغجياجي الوطني في مقاطعة هونان الصينية. ويتميز البرج بتصميم معماري لافت حيث تتراءى فيه أعمدة دائرية مكشوفة مع نسيج متضافر من المكونات النباتية وعناصر تصميمية أشبه بالجذور المتشابكة في الطوابق السفلى.

ومن المقرر إنجاز المشروع في عام 2026. ويضم البرج مجموعة من المرافق الحديثة وشلالات وأراجيح شبكية خاصة وغيرها الكثير من الميزات. وقال أليكس زاجريبيلني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ر. يفولوشن»: مع سعي دبي الدائم لتبوؤ موقع الصدارة في كل شيء، نعتقد أن رؤيتنا للتطوير العقاري ستساهم في تحقيق طموحاتها بأن تصبح المدينة الأذكى والأكثر إنتاجية في العالم«.

وعينت شركة»أوبن إيه دي«كمهندس تنفيذي رئيسي لمفهوم وتصميم المشروع، و»مجموعة بريور سميث بريور«(بي إس بي جي) كمستشار رئيسي للتصميم في المشروع. وتمتلك الشركة حالياً 23 مشروعاً في أنحاء مختلفة من أوروبا.

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