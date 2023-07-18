تأمين شامل لحماية الموظفين بالشركات العاملة في دبي الجنوب

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة مدينة دبي للطيران، من خلال مؤسستها الملحقة دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، عن التوصل إلى اتفاقية مع شركة دبي للتأمين، لتوفير برنامج تأمين شامل لحماية الموظفين في جميع الشركات العاملة في دبي الجنوب، والمسجلة لدى مؤسسة مدينة دبي للطيران، وسيدخل هذا التأمين حيز التنفيذ اعتباراً من أغسطس 2023.

وأقيم حفل التوقيع في المقر الرئيسي لدبي الجنوب، حيث وقع الاتفاقية خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وعبد اللطيف أبو قورة، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين. وصمم البرنامج لتوفير شبكة لحماية الموظفين في الحالات، التي قد لا تتمكن فيها الشركات المرخصة بدبي الجنوب من الوفاء بالتزاماتها.

وقال خليفة الزفين: «تتماشى هذه الشراكة مع الرؤية الاستراتيجية للدولة، والتي تركز على حماية حقوق الموظفين، والتشجيع على تطبيق معايير الحوكمة المؤسسية من قبل الشركات، وسيؤدي تطبيق البرنامج إلى تعزيز ثقة الشركات المرخصة لدينا بشكل كبير، والتأكيد على التزامنا الراسخ بتوفير بيئة عمل استثنائية، وحرصنا التام على دعم مكانة دبي التنافسية عالميا».

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