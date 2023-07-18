«بن غاطي» تنظّم جولة ترويجية في تركيا للمرة الأولى

المصدر: دبي - البيان

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تنظّم بن غاطي العقارية، الجولة الترويجية الدولية الأولى لها في تركيا، يأتي ذلك بعد إعلانها عن مشروعين بارزين يتم تطويرهما بالتعاون مع علامتين تجاريتين فاخرتين دولياً، هما بوجاتي للسيارات الفارهة، وجاكوب آند كو؛ علامة صناعة الساعات والمجوهرات العالمية. وستقام الجولة الترويجية في منتجع ماندارين أورينتال بمدينة بودروم.

ويقع مشروعا برج بن غاطي جاكوب آند كو رزيدنسز وBugatti Residences by Binghatti في دبي واستقطبا حتى الآن الكثير من الاهتمام من مختلف أنحاء العالم. وستستقبل بن غاطي في الفترة حتى 31 أغسطس العملاء المهتمّين. وأعلنت بن غاطي بدء تسلم طلبات الاهتمام من العملاء لشراء الوحدات السكنية في المشروعين.

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