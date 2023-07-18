«شوبا العقارية» تعلن إطلاق برج «سي هافين - بي» في دبي هاربور

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «شوبا العقارية» الإطلاق الأولي للبرج «بي» ضمن مشروع «شوبا سي هافين» في قلب «دبي هاربور». ويوفر البرج إطلالات على أبرز معالم دبي، ومنها جزيرة النخلة في جميرا، وبرج العرب وعين دبي.

ويتيح البرج الجديد إطلالاتٍ على البحر وأفق المدينة من طابقه العاشر إلى طابقه الثلاثين. ويعطي شكل البرج وتصميمه المستوحى من شراع السفينة انطباعاً بالحركة على البحر .

وقال فرانسيس ألفرد، المدير العام لشركة «شوبا العقارية»: يأتي إطلاق البرج «بي» من مشروع «شوبا سي هافين»، بعد النجاح الذي حققه البرج «إيه». ويأتي إطلاق هذا المشروع مواكبةً للطلب المتنامي على العقارات الفخمة في دبي، في ظل تدفق الأثرياء من مُختلف أنحاء العالم على الإمارة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز