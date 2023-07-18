مدينة إكسبو دبي ترسخ مكانتها مطوراً للعقارات المستدامة

المصدر: دبي - البيان

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تستهل مدينة إكسبو دبي عامها الثاني بمواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات في دعم التقدم البشري، وترمي إلى ترسيخ مكانتها مطوراً للعقارات المستدامة ضمن نظام بيئي مزدهر، ومجتمع متكامل لتنمية الأعمال، ووجهة مفضلة للأحداث والفعاليات المتنوعة والتجارب المستقبلية، ومنصة للمعرفة والثقافة.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي: «في إكسبو 2020 دبي جمعنا العالم معاً بروح الصداقة والتفاؤل، ووعدنا بأن نلتقي مرة أخرى، لمواصلة تحقيق شعار تواصل العقول وصنع المستقبل، وهو الوعد الذي حققناه في عامنا الأول، ضمن مدينة إكسبو دبي، التي هي جزء من الخطة الحضرية الرئيسية لدبي 2040».

وأضافت: «بنينا معاً مدينة المستقبل.. فرصها متجددة.. نعيش فيها وتعيش فينا، لقد أنجزنا معاً الكثير، ابتداء من إطلاق مجتمعات سكنية ذكية ومستدامة، والترحيب بشركاء الأعمال، إلى بناء مدينة ثرية بالترفيه والثقافة، تقدم الإلهام لجميع الأعمار، ما تحقق ليست سوى البداية. إن العمل معاً لصنع عالم أكثر صحة وتوازناً هو هدفنا الثابت، ونتطلع إلى انضمام المزيد من المؤسسات والمقيمين والزوار مع ازدهار ونمو مدينتنا».

وحققت مدينة إكسبو دبي إنجازات متنوعة في عامها الأول، حيث عززت التعاون لاستضافة الأحداث الدولية، والمساهمة في دفع عجلة التقدم البشري، وفيما يلي لمحة عن بعض مراحل بداية تطورها:

التطوير العقاري

أطلقت مدينة إكسبو دبي في مارس الماضي المرحلة الأولى من مشاريعها السكنية «إكسبو فالي» و«إكسبو سنترال»، التي تستند إلى المعايير الاستثنائية لإكسبو 2020 دبي، لتدشن مستقبل العيش الحضري، ضمن مدينة ذكية ومستدامة، ترتقي بجودة الحياة، وتعتمد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والمراعي للبيئة.

ويتميز مشروع «إكسبو فالي» بممرات خالية من السيارات ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية والكهربائية، وهو مجتمع حافل بالترفيه والنشاطات الرياضية والمتاجر والمطاعم، ويتيح سهولة الوصول إلى جميع المناطق المميزة في مدينة إكسبو دبي، عبر «المسار الأخضر»، وهو ممر مخصص للمشاة والدراجات والمركبات ذاتية القيادة، وتضم المرحلة الأولى من المشروع السكني 165 وحدة سكنية، تشمل فللاً مؤلفة من خمس غرف نوم، وفللاً متصلة مؤلفة من أربع وخمس غرف نوم، ومنازل «تاون هاوس» بثلاث وأربع غرف نوم، بأسعار تبدأ من 3.4 ملايين درهم.

وتتيح مدينة إكسبو دبي لقاطنيها الوصول لكل ما يحتاجون إليه من خدمات بأقل من 15 دقيقة، ويمكن الوصول إليها عبر مترو دبي، وترتبط بالطرق السريعة الرئيسية بشكل مباشر، ويسهل الوصول إليها من المطارات الدولية وميناء جبل علي، وتضم المدينة العديد من الأنشطة والمرافق للقاطنين، بما في ذلك 10 كيلو مترات من مسارات ركوب الدراجات، ومضمار جري بطول 5 كيلو مترات، وملاعب للأطفال، و45000 متر مربع من المنتزهات والحدائق، فضلاً عن الوجهات التعليمية والثقافية، ومباني المكاتب، والمرافق الترفيهية والمطاعم.

وبحلول سبتمبر المقبل سترحب المدينة بعدد من الشركات والمؤسسات المحلية والدولية الرائدة من قطاعات متنوعة، ستتخذ من مدينة إكسبو دبي عنواناً جديداً لها، وسيصل إجمالي عدد موظفي هذه الشركات إلى 3000 موظف، مما يسهم في تطوير نظامها البيئي للابتكار.

مستقبل مستدام

تلتزم مدينة إكسبو دبي بخلق مستقبل مستدام، وأكثر اخضراراً مع استمرارها في رحلتها لإزالة الكربون. هناك برنامج سفراء المناخ- وهو مبادرة مشتركة بين برنامج إكسبو للمدارس ووزارة التغير المناخي والبيئة، والتي شهدت مشاركة ما يقرب من 2400 طالب من المدارس، والجامعة في دولة الإمارات، ليشاركوا في مؤتمر المناخ (COP28)، الذي تستضيفه مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.

وعلى الصعيد الدولي اختار برنامج إكسبو لايف 36 مشروعاً مبتكراً من 34 دولة، ضمن دورته السادسة لتلقي الدعم المالي والتوجيه الفني، وتركز الحلول على إحداث تأثير إيجابي لصالح مستقبل كوكبنا، وتعالج المشاريع المختارة، بما فيها مشاريع من بنغلاديش وبوتسوانا وبيرو ودولة الإمارات، قضايا تغير المناخ ضمن مجالات الحفاظ على التنوع البيولوجي، والترميم البيئي، وجودة الهواء، والنقل والكربون، فضلاً عن الأمن الغذائي، والنفايات، والطاقة، والمياه، والتمويل وحماية المجتمعات الضعيفة، وستتاح الفرصة للمبتكرين لعرض حلولهم في مؤتمر المناخ (COP28).

وتبرز الاستدامة في جوهر استراتيجية مدينة إكسبو دبي المستمرة إلى إزالة الكربون، والبناء المستدام، والنفايات، والرفاهية، وإمكانية الوصول، وأكثر من ذلك، وباعتبارها مكاناً لاستضافة مؤتمر المناخ (COP28) فإنها تخطط لسلسلة من الأحداث الشاملة، لتثقيف الزوار وإلهامهم لاتخاذ إجراءات مناخية.

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