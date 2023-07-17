35 مليار درهم قيمة المشاريع الجديدة في دبي خلال الربع الثاني

المصدر: دبي - البيان

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قفزت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الإمارات خلال الربع الثاني بنسبة 127% لتصل إلى 12.2 مليار دولار (45 مليار درهم)، ووفقاً لمجلة ميد، بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دبي 9.3 مليارات دولار نحو (35 مليار درهم).

وزادت قيمة المشاريع التي تم ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 86% خلال الربع الثاني من العام 2023، وارتفع إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 86.2%، على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2023 ليصل إلى 49.7 مليار دولار مقابل 26.7 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022.

وتعتبر هذه أعلى قيمة للمشاريع التي تمت ترسيتها على أساس ربع سنوي منذ أكثر من خمسة أعوام.

احتفظ سوق المشاريع في الإمارات بمكانته كثاني أكبر سوق للمشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من العام 2023 بقيمة إجمالية وصلت إلى 12.2 مليار دولار بعد السعودية مباشرة.

وارتفعت حصة الإمارات من إجمالي قيمة المشاريع المسندة في دول مجلس التعاون الخليجي من 20.1% في الربع الثاني من العام 2022 إلى 24.5% في الربع الثاني من العام 2023. وكان سوق المشاريع في الإمارات مدفوعاً بصفة رئيسية بمجموعة من العوامل التي تشمل مرونة النمو الاقتصادي مما ساهم في حفاظ الامارات على مسارها التنموي وترسية العقود المخطط لها مسبقاً.

القطاعات

على الصعيد القطاعي، شهد قطاع الغاز أكبر زيادة في قيمة المشاريع المسندة خلال العام بنمو قدره 10.3 مليار دولار على أساس سنوي لتصل إلى 11.9 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام 2023. وقد شهدت 6 من أصل 8 قطاعات نمواً سنوياً للقيمة الاجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من العام 2023.

البناء والتشييد

وعلى الصعيد القطاعي، كان لقطاع البناء والتشييد مرة أخرى النصيب الأكبر من قيمة المشاريع الجديدة التي تمت ترسيتها في الإمارات، باستحواذه على نسبة 61.9% من إجمالي قيمة المشاريع خلال الربع الثاني من العام 2023 والتي بلغت قيمتها 7.6 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022. ويعزى هذا النمو إلى المبادرات الحكومية مثل عقد مشروع شركة تروجان الأخير لبناء فيلات في أبوظبي. ومنحت شركة كيو القابضة في أبوظبي عقداً لتصميم وبناء مشاريعها السكنية في منطقة غرب بني ياس والسمحة لشركة تروجان العامة للمقاولات، وهي شركة إماراتية محلية. وتم ترسية المشروع الذي تبلغ قيمته 7 مليار درهم (1.9 مليار دولار) من قبل هيئة أبوظبي للإسكان إلى كيو القابضة في مايو 2023. ويشتمل المشروع على 1,500 فيلا وأعمال البنية التحتية الأساسية والمرافق العامة ومن المتوقع أن يكتمل بحلول الربع الثاني من العام 2027.

وهناك مشروع حكومي هام آخر تمت الموافقة عليه، وهو مشروع الصرف الصحي طويل الأجل الذي تبلغ تكلفته 21 مليار دولار والذي طرحته دبي. ومن المتوقع أن يخدم هذا المشروع الذي يتسق مع أجندة دبي الاقتصادية D33 احتياجات سكان المدينة على مدى العقود العشرة القادمة.

قطاع النفط

وقفزت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها في قطاع النفط أكثر من سبع أضعاف لتصل إلى 2.6 مليار دولار مقابل 319 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2022 ليحتل بذلك المرتبة الثانية كأكبر القطاعات من حيث قيمة العقود المسندة. وتعزى القفزة التي شهدها القطاع من حيث إجمالي قيمة المشاريع المسندة بصفة رئيسية إلى سلسلة من العقود الكبرى التي قامت بطرحها والفوز بها شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

وتتضمن تلك المشاريع الكبرى عقد الاعمال الهندسية والمشتريات والبناء بقيمة 1.34 مليار دولار لتحديث شبكة أنابيب بيع الغاز الخاصة بأدنوك في كافة أنحاء الإمارات والمعروفة أيضاً باسم «استدامة». حيث قامت أدنوك للغاز بترسية عقد الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء للحزمة الثانية من المشروع المقدرة بقيمة تصل إلى 720 مليون دولار على شركة بتروفاك البريطانية، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، في حين قامت بترسية الحزمة الثالثة من المشروع بقيمة 630 مليون دولار على تحالف يتكون من شركة الإنشاءات البترولية الوطنية في أبوظبي وشركة كات الدولية التي يقع مقرها في لبنان.

بالإضافة إلى ذلك، فازت شركة أدنوك للإمداد والخدمات المدرجة حديثاً بعقود الهندسة والتوريد والبناء بقيمة 975 مليون دولار من شركتها الشقيقة أدنوك البحرية لبناء جزيرة اصطناعية في حقل زاكوم السفلي البحري.

المشاريع المخطط

فيما يتعلق بالمشاريع غير الممنوحة والمخطط لها، يوجد في الإمارات مشاريع مخطط لها وغير ممنوحة بـ 409.2 مليار دولار (1.4 تريليون درهم )، من ضمنها 228.7 مليار دولار في قطاع البناء والتشييد، و91.7 مليار دولار في قطاعي النفط والغاز و41.6 مليار دولار في قطاع النقل. علاوة على ذلك، تقدر ميد المشاريع غير الممنوحة والمخطط لها في الكويت عند 142.7 مليار دولار، من ضمنها 44.3 مليار دولار في قطاع البناء (31 في المائة) و37.5 مليار دولار في قطاع النقل (26 في المائة) بينما 35 مليار دولار. (25 %) في قطاع الكهرباء.

آفاق نمو سوق المشاريع الخليجية

وفقاً لمجلة ميد، من المتوقع أن تتجاوز قيمة العقود التي تم طرحها أو سوف يتم ترسيتها على الأرجح هذا العام في دول مجلس التعاون الخليجي 110 مليار دولار في العام 2023 بصدارة سوق المشاريع السعودية والقطرية والإماراتية، والتي من المتوقع أن تشهد نمواً ملحوظا هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضاً أن تشهد الكويت وعمان نمواً بوتيرة أعلى لقيمة العقود المسندة خلال العام 2023.

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