92 مليون درهم قيمة ضبطيات الملكية الفكرية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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كشف فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن القيمة التقديرية الأصلية لضبطيات الملكية الفكرية التي أنجزتها الدائرة خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت نحو 92 مليون درهم، شملت 35 شكوى من قبل علامات تجارية كبرى، وتنوعت البضائع التي تمت مصادرتها لتشمل الذهب، والاكسسوارات، وألعاب أطفال، وأحذية، وملابس، وساعات يدوية، والهواتف المتحركة واكسسواراتها، إلى جانب بعض من المنتجات الغذائية.



وأشار عليون، إلى أن الجهود التي تبذلها الدائرة في حماية الأسواق والمستهلكين من المنتجات المزيفة تحتاج إلى تعاون من قبل المجتمع، أولها استجابتهم للحملات التوعوية الدورية التي تنظمها الدائرة بشكل دوري، وثانياً الحس الوطني الذي يجب أن يتحلى به أفراد المجتمع في الإبلاغ عن أي منتج مقلد، أو وجود غش تجاري في الأسواق، لكي تتوحد الجهود في محاربة هذه الآفة وحماية الأفراد من أخطارها.

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