«زيرو جرافيتي» تستثمر 15 مليون درهم في الذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن طارق الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات زيرو جرافيتي الإماراتية، مؤخراً عن التزام الشركة بتحفيز النمو والابتكار من خلال استثمارات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي.



وكشف الحوسني أن زيرو جرافيتي قد خصصت مبلغ 15 مليون درهم لابتكار تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحسينها. تم تصميم هذا المسعى، بالتعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، لتزويد المؤسسات القدرة على توقع سلوك المستهلك بدقة مذهلة تصل إلى 99٪.



وقال الحوسني: في عصر يتسم بالتطور التكنولوجي السريع، ألزمنا أنفسنا بتسخير الإمكانات غير المستغلة للذكاء الاصطناعي لإفادة الأفراد والمؤسسات. لقد استخدمنا منصات ذكاء اصطناعي متطورة مثل «Chat GPT» و«Midjourney» و«OpenAI Codex» و«TensorFlow» و«IBM Watson» لتطوير برامج متطورة. قمنا بتطوير أداة خاصة تعمل على جمع بيانات الإنترنت في العالم بأسره للاستخدامات التجارية والتسويقية الاستراتيجية، والذي ننوي تسجيل براعة اختراع لصالح شركتنا.



يتمثل أحد العناصر الرائدة في نهج زيرو جرافيتي في تطويرها لتقنية جديدة للذكاء الاصطناعي، مصممة للتنبؤ بسلوك المستخدم. يُنظر إلى هذه الأداة الرائدة على أنها أداة لتغيير قواعد اللعبة في السوق، حيث تقدم رؤى للمؤسسات حول سلوك المستهلك بشكل لم يسبق له مثيل، مما يمكنها من اتخاذ قرارات دقيقة جداًًً تعتمد على البيانات المتعلقة بسلوك المستهلكين حول العالم.



وتابع الحوسني: «على عكس الشركات التي تعتبر الذكاء الاصطناعي تهديداً محتملاً للقوى العاملة، فإننا نعتبر الذكاء الاصطناعي بمثابة أداة مساعدة، وأداة تعزز الكفاءة والإنتاجية. وقد تم استثمار موارد كبيرة - الوقت، والبحوث، والمالية - لدمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة في أعمالنا. العمليات، مما يضمن جني مشاريعنا النتائج المرجوة».



كما كشف الحوسني عن أن شركة زيرو جرافيتي الإماراتية قد نجحت في تطوير سلسلة من تقنيات الواقع المعزز وأنظمة التعرف على الكائنات. وقد تم التأكيد على التزام الشركة بابتكار أدوات جديدة من خلال مبادراتها التعاونية مع مختلف الكيانات الحكومية والخاصة.



وأضاف الحوسني: «من خلال سعينا الدؤوب نحو الذكاء الاصطناعي والأتمتة، يتمثل هدفنا في تقديم حلول فعالة للمؤسسات تُحدث ثورة في عمليات تحقيق الأهداف»، مؤكداً من جديد على مهمة الشركة في تحويل مشهد الأعمال.

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