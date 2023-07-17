تعيين «أساسات الظفرة ايه بي سي سي لمقاولات البناء» لتنفيذ مشروع «لوتشه» بنخلة جميرا

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت ترف، الشركة المختصة بالتطوير العقاري والتابعة لمجموعة ياس القابضة، تعيين أساسات الظفرة ايه بي سي سي لمقاولات البناء، فرع من شركة ايه.بي.سي.سي للأساسات والمقاولات البحرية، لتنفيذ الأعمال الأولية لمشروع لوتشه العقاري في نخلة جميرا في دبي.



وستبدأ الأعمال الأولية لتنفيذ المشروع خلال يوليو الجاري، وذلك تمهيداً للأعمال المقبلة لاستكمال المشروع والذي حظي باهتمام واسع من قبل المشترين الباحثين عن تجارب سكنية مميزة، حيث يقدم المشروع وحدات سكنية فاخرة تشمل شقق الدوبلكس والبنتهاوس وخيارات أخرى من الشقق بمساحات واسعة تتراوح بين غرفتين إلى أربع غرف نوم، تمتاز بتجهيزات حديثة وتصاميم عصرية، وإطلالات بحرية خلابة، ليوفر للسكان تجارب معيشة فاخرة في نخلة جميرا.

ويستوحى تصميم التحفة المعمارية لوتشه من تموجات البحر المتلألئ وخطوط الرمال البيضاء في صحراء دبي، ويضم المشروع مجموعة متنوعة من المرافق العصرية ومدخلاً مباشراً إلى الشاطئ.

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