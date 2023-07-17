أرباح بنك أم القيوين تقفز 54 % في النصف الأول إلى 255 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قفزت أرباح بنك أم القيوين 54 % إلى 255 مليون درهم خلال النصف الأول 2023، مقارنة بـ 165 مليون درهم للفترة ذاتها من عام 2022.

وأكد البنك ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 58 %، لتصل إلى 327.6 مليون درهم، مقابل 207.8 ملايين درهم خلال النصف الأول 2022، بالإضافة إلى ارتفاع أرباح الاستثمار بنسبة 34 %، لتصل إلى 46.9 مليون درهم، مقابل 34.9 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ إجمالي أصول البنك 14.06 مليار درهم، كما في 30 يونيو 2023، بزيادة قدرها 3 %، مقارنة بشهر ديسمبر 2022، مع الحفاظ على نسبة الودائع إلى صافي القروض والسلفيات عند 129 %.

وحافظ البنك بثبات على نسبة الأصول السائلة 32.64 %، كما في 30 يونيو 2023، واستقرار في نسبة القروض والسلفيات إلى الموارد الثابتة بلغت 59.35 %، كما في 30 يونيو 2023، فيما انخفضت نسبة القروض غير العاملة إلى 7.8 %، من 9.46 % منذ نهاية ديسمبر 2022.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز