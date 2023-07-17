تأسيس مجلس أعمال «إماراتي - ياباني»

المصدر: أبوظبي - (وام)

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كشف حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال إماراتي ياباني مشترك، في إطار زيارة فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان الصديقة إلى الإمارات.

وقال ابن سالم، لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الأشهر القليلة المقبلة ستشهد عملية اختيار الأعضاء، ليتم بعد ذلك تفعيل المجلس وعقد أول اجتماعاته قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح أن مجلس الأعمال الإماراتي الياباني سيعنى بتطوير وتقوية علاقة أنشطة القطاع الخاص في البلدين، من حيث تبادل الزيارات والمعلومات وبحث الفرص التجارية والاستثمارية في البلدين، مؤكداً أنه سيسهم في تعزيز مجالات التعاون في القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية والصحة والتعليم والاستثمار بين القطاعين العام والخاص في البلدين، فضلاً عن زيادة حركة النشاط الياباني في الإمارات ومد جسور التعاون بين البلدين في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، إن الإمارات تستحوذ على أكثر من 45% من إجمالي الشركات اليابانية العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تعمل في الإمارات أكثر من 400 شركة يابانية.

وأشار إلى ارتفاع عدد الأنشطة التجارية بين القطاع الخاص الإماراتي والياباني كالـ (معارض، والبعثات، واللقاءات، والندوات، والمؤتمرات، والشراكات) بأكثر 65% منذ إكسبو دبي 2020.

وقال حميد بن سالم: تعد الإمارات من أبرز الشركاء التجاريين لليابان بشأن إعادة تصدير السلع اليابانية إلى دول المنطقة وإفريقيا، لاسيما السلع الاستهلاكية، والسلع المعمرة من السيارات وقطع الغيار والسلع الإنتاجية التي تحتل الحيّز الأكبر من هذه الصادرات.

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