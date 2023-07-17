«الإمارات الإسلامي» يعلن أسماء الفائزين بجوائز حساب «كنوز»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن «الإمارات الإسلامي» أسماء الفائزين بالجوائز الكبرى في حساب «كنوز» للتوفير، وإضافة جوائز جديدة، بما فيها سيارة مرسيدس «EQS».



وفي حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في دبي فستيفال سيتي مول تسلمت المواطنة فاطمة محمد عبدالرحمن سيارتها الجديدة طراز مرسيدس «EQS» عن سحب شهر مايو 2023، كما فاز المواطن علي الحوسني بمبلغ مليون درهم نقداً عن السحب، الذي تم إجراؤه في أبريل 2023.



وقالت فاطمة محمد عبدالرحمن: «أنا سعيدة وممتنة للغاية للفوز بهذه السيارة الجديدة الرائعة، وأود أن أشكر مصرف الإمارات الإسلامي على مكافأتي بهذه الهدية الرائعة ولتشجيعه، الذي كان حافزاً لي على بدء التوفير بجدية، والذي ظهرت ثماره من خلال هذا الفوز».



وقال علي الحوسني: «إنني سعيد للغاية بفوزي بهذه الجائزة الكبيرة، فهذا من فضل الله تعالى عليّ ودعاء الجميع لي بالخير، ويسعدني أن أشكر «الإمارات الإسلامي» على تميزهم في توفير وطرح مثل هذه المنتجات، التي تساعد المتعاملين على التفكير بشكل إيجابي للادخار».



وقال فريد الملا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «أتقدم بأحر التهاني للفائزين بهذه الجوائز الكبرى القيمة. انطلاقاً من كوننا مؤسسة مالية إسلامية رائدة في المنطقة، يسعدنا أن نرى الدور الفعال، الذي يلعبه حساب التوفير الرائد «كنوز» في تعزيز حياة متعاملينا، من خلال تشجيعهم على الادخار من أجل مستقبلهم ومكافأتهم على تبنيهم عادات جيدة».



وأضاف: «سنظل ملتزمين بمواصلة طرح المبادرات المبتكرة، التي من شأنها التركيز على المستهلك والاهتمام به، والتي تكافئ المتعاملين وتساعدهم على تحقيق أحلامهم، ونتطلع إلى الترحيب بمزيد من الأفراد للانضمام إلى عائلة حساب «كنوز».



ويعتبر حساب التوفير «كنوز» أحد أبرز المنتجات المصرفية الرائدة، التي يقدمها «الإمارات الإسلامي»، ويتيح الحساب للمتعاملين فرصة الفوز بجوائز كبرى بقيمة مليون درهم كل ربع سنة وسيارة مرسيدس «EQS» كل شهر عند الاحتفاظ بمتوسط رصيد قدره 5 آلاف درهم في حساباتهم شهرياً. وعلاوة على ذلك يحظى المتعاملون بفرصة الفوز بجوائز نقدية، قدرها 10 آلاف درهم كل أسبوع عند الاحتفاظ بمتوسط رصيد قدره ألف درهم يومياً في حساباتهم.

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