«مبادلة للطاقة» و«مصدر» تتعاونان في مبادرات إزالة الكربون

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت «مبادلة للطاقة»، شركة الطاقة الدولية، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» إحدى الشركات المتخصصة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، عن توقيع اتفاقية لاستكشاف فرص التعاون في مجال مبادرات خفض وإزالة الكربون وتحول الطاقة.



وستشهد الشراكة بين الطرفين بحث سبل التعاون، والاستفادة من الخبرات والمهارات التقنية العميقة لشركة مبادلة للطاقة، عبر محفظة أعمالها التشغيلية وغير التشغيلية، إلى جانب خبرات شركة مصدر الرائدة عالمياً في تقنيات إزالة الكربون وتحول قطاع الطاقة.



وستركز هذه الشراكة على المناطق الأساسية في محفظة أعمال مبادلة للطاقة، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى إمكانية استكشاف مناطق أخرى ذات أهمية لكلا الطرفين. ويشمل ذلك إيجاد حلول تقنية لإزالة الكربون، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مشاريع إنتاج النفط والغاز، وإمكانية الاستثمار المشترك في مشاريع مهمة ضمن قطاع الطاقة الجديدة والمنخفضة الكربون، بالإضافة إلى المبادرات المتعلقة بإدارة الانبعاثات.



وقال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات التابع لشركة مبادلة للاستثمار: «يعتبر تحوّل الطاقة وإزالة الكربون من العوامل الرئيسية، التي تسهم في تشكيل معالم الاقتصاد العالمي. نحن نعمل على توفير حافز للابتكار، من خلال الجمع بين جهتين رائدتين على المستوى العالمي في قطاع الطاقة في أبوظبي، للاستفادة من خبراتهما العميقة. وأنا على يقين بأن هذا التعاون سيسرع في إيجاد الحلول اللازمة للتحديات الملحّة، إضافة إلى توفير فرص استراتيجية للاستثمار».



وتسهم شركة مصدر بدور رائد في النهوض بقطاع الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، كما تعمل على تطوير مشاريع ونشر تقنيات مبتكرة على المستوى العالمي، لدعم جهود تحوّل الطاقة وإزالة الكربون، فهي تستثمر في مجالات مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة منذ عام 2006، وتلتزم بدعم مسيرة دولة الإمارات نحو الحياد المناخي والمساهمة في إثبات الجدوى الاقتصادية لمشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز ريادة إمارة أبوظبي في هذا المجال ودعم جهود تنويع مصادر الاقتصاد في الإمارة.



وقال منصور محمد آل حامد الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة: «بالتماشي مع أهداف دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي نواصل أعمالنا انطلاقاً من استراتيجية واضحة، وضعناها لإعادة ضبط سياق أعمالنا، ولعب دور فعال في دعم تحول الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية.

ستترجم هذه الجهود من خلال مضاعفة الاعتماد على الغاز الطبيعي والتوسع، عبر عبر سلاسل إمداده، بالإضافة لاستكشاف فرص الاستثمار في قطاعات الطاقة الجديدة، مثل الهيدروجين الأزرق والتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، يأتي ذلك إلى جانب استمرارنا بالبحث عن وسائل تكنولوجية أخرى لخفض وإزالة الكربون من عملياتنا التشغيلية، ومن الممكن لهذه الشراكة مع شركة مصدر أن تسرع وتيرة هذه الجهود بشكل كبير، إضافة إلى خلق فرص في قطاعات ناشئة داخل هذه الصناعة، وفي الوقت الذي تستعد فيه الإمارات لاستقبال قادة العالم في مؤتمر الأطراف (COP28 )، نفخر بالتوصل إلى هذه الشراكة الاستراتيجية».



وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر: «تركز مصدر على الاستثمار في قطاع الطاقة بهدف إيجاد حلول قابلة للتطوير، تعتمد على مصادر نظيفة، وابتكار تقنيات جديدة لإزالة الكربون من مختلف القطاعات كثيفة الانبعاثات، وتحسين كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية، وذلك للحد من آثار التغير المناخي بالتوازي مع تحقيق استدامة إمدادات الطاقة، وتنسجم هذه الاتفاقية المهمة بين «مصدر» ومبادلة للطاقة مع هذه الأهداف، ومع طموحنا المشترك لترسيخ مكانة دولة الإمارات العالمية مساهماً أساسياً في جهود تحول الطاقة».



ومن خلال محفظتها المنتشرة في 11 دولة، بما في ذلك العمليات التشغيلية الكبيرة في جنوب شرق آسيا، واستثماراتها العديدة في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، تسعى مبادلة للطاقة إلى الاستفادة من فرص النمو، مع دعم تحول الطاقة، والعمل وفق أولويات أمن الطاقة التي تضعه الحكومات المضيفة، وتضمن المحور الاستراتيجي للشركة، الذي أعلن عنه العام الماضي أيضاً بذل جهود متجددة للتوسع، عبر سلسلة القيمة للغاز الطبيعي، وقطاعات الطاقة الجديدة، في حين ستوفر هذه الاتفاقية المزيد من الزخم لهذه الجهود.

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