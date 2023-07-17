"دبي للطيران" توقع إتفاقية لتوفير برنامج تأمين شامل للموظفين

المصدر: البيان

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أعلنت مؤسسة مدينة دبي للطيران من خلال مؤسستها الملحقة دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، عن التوصل إلى اتفاقية مع شركة دبي للتأمين، لتوفير برنامج تأمين شامل لحماية الموظفين في جميع الشركات العاملة في دبي الجنوب، والمسجلة لدى مؤسسة مدينة دبي للطيران. وسيدخل هذا التأمين حيز التنفيذ اعتباراً من أغسطس 2023.

وأقيم حفل التوقيع في المقر الرئيسي لدبي الجنوب، حيث وقع على الاتفاقية كل من سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وعبد اللطيف أبو قورة، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين، بحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الطرفين.

وتهدف مؤسسة مدينة دبي للطيران بصفتها سلطة الترخيص والتنظيم للمنطقة الحرة في دبي الجنوب إلى خلق بيئة عمل محمية للموظفين العاملين في دبي الجنوب. وصمم البرنامج لتوفير شبكة لحماية الموظفين في الحالات التي قد لا تتمكن فيها الشركات المرخصة في دبي الجنوب من الوفاء بالتزاماتها. ويغطي التأمين العديد من الجوانب المتنوعة.



بما في ذلك الرواتب غير المدفوعة ومكافآت نهاية الخدمة وتكاليف العودة إلى الوطن لموظفيها أو رفاتهم ، والنفقات غير المسددة. ، أو المصاريف غير المسددة. وسيكون البرنامج إلزامياً أيضاً على جميع تأشيرات العمل وتصاريح العمل الجديدة، حيث يجب على الشركات اعتماد هذا النظام لحماية موظفيها. كما سيكون النظام ذاته إلزامياً عند تجديد تأشيرات الإقامة الحالية.



وقال سعادة خليفة الزفين: "تتماشى هذه الشراكة مع الرؤية الاستراتيجية للدولة، والتي تركز على حماية حقوق الموظفين، والتشجيع على تطبيق معايير الحوكمة المؤسسية من قبل الشركات. وسيؤدي تطبيق هذا البرنامج إلى تعزيز ثقة الشركات المرخصة لدينا بشكل كبير، والتأكيد على التزامنا الراسخ بتوفير بيئة عمل استثنائية، بالإضافة إلى حرصنا التام على دعم مكانة دبي التنافسية على الساحة العالمية".

يشار إلى أن دبي الجنوب يعتبر أكبر مشروع حضري متكامل في دبي، ويركز على منظومة الطيران والخدمات اللوجستية، وسيضم أكبر مطار في العالم عند تشغيله بالكامل، كما تم تعزيزه ببنية تحتية للنقل متعدد الوسائط التي تربط مختلف وسائل النقل الجوي والبري والبحري. وتهدف دبي الجنوب إلى خلق مجتمع حيوي من خلال الاستفادة من عروضها وخدماتها الفريدة في مجال الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات وحلول البنية التحتية وفق أرقى المستويات العالمية.

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