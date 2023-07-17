مركز دبي للشركات العائلية يطلق برنامج اعتماد وإصدار شهادات المستشارين

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي عن إطلاق برنامج اعتماد وإصدار شهادات المستشارين، وذلك بالتعاون والشراكة مع معهد الشركات العائلية (FFI)، المؤسسة الدولية الرائدة في مجال الأبحاث والدراسات ومبادرات الريادة الفكرية الخاصة بالشركات العائلية.

ويهدف مركز دبي للشركات العائلية، الذي تم إطلاقه في مايو 2023، لمساعدة الشركات العائلية على استمرارية أعمالها، وضمان انتقال القيادة بشكل سلس بين الأجيال، وتوفر الشراكة الجديدة مع معهد الشركات العائلية موارد تعليمية موجهة للشركات العائلية كونها جزءاً من مهمة المركز لتمكين وتدريب وإلهام وتوعية الشركات العائلية في دبي، وبناء إرث مستدام للأجيال القادمة.

ويستهدف برنامج اعتماد وإصدار شهادات المستشارين توفير شهادات واعتماد للمستشارين المؤهلين، الذين يمكن أن تسهم خبراتهم في تعزيز تنافسية واستدامة الشركات العائلية، وقد وّر المركز نظام اعتماد وإصدار للشهادات لمستشاري الشركات العائلية، بالتعاون مع المعهد، من أجل تطوير قائمة معتمدة للمستشارين، الذين يمكن للشركات العائلية اللجوء لخبراتهم عند الحاجة.

وتتيح الشراكة الجديدة لأعضاء مركز دبي للشركات العائلية الوصول إلى مجموعة متنوعة من الموارد والمنشورات، مع فرصة الاشتراك في برنامج شهادات شبكة التعليم العالمية (GEN) التابعة له، الذي يشمل شهادة استشارات الشركات العائلية (CFBA)، وشهادة استشارات الثروات العائلية (CFWA). وسيستفيد المشاركون في البرنامج من فرص تطوير مهاراتهم لخدمة عملائهم من الشركات العائلية بشكل أفضل.

وبهذه المناسبة قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «ندرك الدور المهم، الذي تلعبه الشركات العائلية كونها ركيزة أساسية في تنمية وتطوير اقتصاد دبي مستقبلاً، ويستهدف إطلاق برنامج اعتماد وإصدار شهادات المستشارين، بالتعاون مع معهد الشركات العائلية المرموق، لتدريب المستشارين، وتعزيز دورهم في تشجيع وتحفيز الشركات العائلية على تبني واعتماد أساليب التفكير المبتكر والحوكمة الضرورية، لضمان استدامتها واستمرارية أعمالها».

وقال أسامة إبراهيم صديقي، رئيس اللجنة الاستشارية لمركز دبي للشركات العائلية: «يلتزم مركز دبي للشركات العائلية تعزيز الحوكمة الرشيدة، وإيصال صوت الشركات العائلية في دبي، ويمثل إطلاق هذا البرنامج التدريبي خطوة مهمة في مسيرتنا لتوفير الأدوات الملائمة والمثالية لإحداث التأثير الإيجابي على منظومة الشركات العائلية في إمارة دبي».

ويعتبر برنامج شهادات شبكة التعليم العالمية وشهادة استشارات الثروات العائلية التابعة لمعهد الشركات العائلية حصيلة جهود وأبحاث ثلاثة عقود في هذا المجال، حيث توفر هذه البرامج معلومات موثوقة وتدريباً لتطوير المهارات، عبر منهجية متعددة المساقات بأسلوب افتراضي حديث.

ويشكل البرنامج التدريبي جزءاً من شبكة التعليم العالمية، التي توفر مساقات تعليمية وتدريبية متخصصة في استشارات الشركات العائلية، وتركز فرص التعليم والتدريب التي يوفرها البرنامج على المفاهيم والأطر والاستراتيجيات الرئيسية لإدارة التحديات والفرص، التي تواجهها الشركات العائلية.

وتأسس معهد الشركات العائلية في عام 1986، وكان أول جمعية مهنية في قطاع الشركات العائلية، وتعد مجلته التخصصية «فاميلي بزنس ريفيو» (Family Business Review)، التي بدأ نشرها في عام 1988، المجلة الأوسع انتشاراً في هذا المجال. وفي مطلع عام 2002 رفد المعهد مجلته هذه بإصدار «إف إف آي براكتيشنر» (FFI Practitioner)، وهي مجلة رقمية أسبوعية تنشر مقالات موسعة لمستشاري الشركات العائلية من جميع أنحاء العالم.

وقالت جودي جرين، رئيسة معهد الشركات العائلية: «يسرنا التعاون مع مركز دبي للشركات العائلية، لتوفير منشوراتنا ومواردنا التعليمية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ويوفر برنامج شهادات شبكة التعليم العالمية التابعة للمعهد إمكانية الوصول إلى المساقات الدراسية، وأعضاء هيئة التدريس في جميع أنحاء العالم، ويشكل هذا البرنامج عنصراً رئيسياً لتحقيق رسالة المعهد في أن يصبح الشبكة العالمية الأوسع تأثيراً لقادة الفكر في مجال الشركات العائلية».

وأضافت: «يوفر المعهد، من خلال منشوراته ومؤتمراته ومنصاته التعليمية، فرص التعلم القائم على الأبحاث والأدوات العملية للخبراء والاستشاريين والأكاديميين وأفراد الشركات العائلية. نتطلع إلى الرؤى والخبرات والسياقات الثقافية، التي سيقدمها أعضاء مركز دبي للشركات العائلية والمشاركون في هذا التعاون فيما نواصل توسيع رؤيتنا لناحية التثقيف والتواصل والإلهام».

ويتولى مركز دبي للشركات العائلية، الذي تأسس بالمرسوم رقم (45) لسنة 2022، مهام إعداد استراتيجية شاملة لدعم وتطوير الشركات العائلية والملكيات العائلية في الإمارة، وطرح الخيارات المبتكرة، للتعامل مع هذه الشركات والملكيات وتعزيز فرص نموها، وتقديم المقترحات حول السياسات والمبادرات المتعلقة بتعزيز استدامة ونمو الشركات العائلية والملكيات العائلية، بما في ذلك الحوافز الخاصة بهذه الشركات والملكيات.

ويعمل المركز على بناء المهارات والكفاءات الإدارية للشركاء في الشركات العائلية ومؤسسيها وأعضائها وأولادهم، بما يضمن تطوير مهاراتهم الإدارية، وبما يحقق سلاسة تعاقب القيادة والإدارة لتلك الشركات، وتوعية وتعريف أصحاب الشركات العائلية والملكيات العائلية بالخدمات الحكومية، التي تقدم لهذه الشركات والملكيات، والتشريعات المطبقة عليها، ورفع وعيهم بأهمية تبني نظم الحوكمة السليمة لاستدامة شركاتهم وملكياتهم العائلية.

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