ارتفاع عدد الرحلات المغادرة عبر مطار دبي بـ 19 % عن مستويات ما قبل الجائحة

المصدر: دبي - بشار باغ

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شهد مطار دبي الدولي نحو 98.3 ألف رحلة دولية مغادرة خلال أول 6 أشهر من العام 2023، محققاً بذلك نمواً بنسبة 19 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وذلك بحسب تقرير مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المتخصصة في بيانات قطاع الطيران.

وأوضحت المؤسسة أن مطار دبي الدولي سجل في شهر يونيو الماضي 16.4 ألف رحلة مغادرة مقارنة بـ 15.2 ألف رحلة في يونيو 2019، أي بنمو وقدره 8%، وبنسبة نمو بلغت نحو 50% مقارنة بونيو العام الماضي الذي سجل أكثر من 10.9 آلاف رحلة دولية مغادرة.

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