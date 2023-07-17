الإمارات الأولى إقليمياً للعام الثاني على التوالي في مؤشر الأداء الصناعي

المصدر: البيان

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حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً للعام الثاني على التوالي في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO). ويقيم المؤشر الأداء الصناعي الوطني في الاقتصاد العالمي، ويقيس القدرة التنافسية الصناعية الوطنية للدول.

وقد تقدمت الإمارات في:

تقدمت 9 مراكز في مؤشر جودة الصادرات الصناعية.

قفزت إلى المركز 29 دولياً في المؤشر الذي يرصد أداء 153 دولة.

ضمن الــ5 الأعلى في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي.

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