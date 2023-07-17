مدينة إكسبو دبي ترسخ مكانتها مطوراً للعقارات المستدامة

المصدر: دبي – البيان

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تستهل مدينة إكسبو دبي عامها الثاني بمواصلة تحقيق المزيد من الانجازات في دعم التقدم البشري، وترمي إلى ترسيخ مكانتها مطوراً للعقارات المستدامة ضمن نظام بيئي مزدهر، ومجتمع متكامل لتنمية الأعمال، ووجهة مفضلة للأحداث والفعاليات المتنوعة والتجارب المستقبلية، ومنصة للمعرفة والثقافة.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي الرئيس التنفيذي لسُلطة مدينة إكسبو دبي: "في إكسبو 2020 دبي، جمعنا العالم معًا بروح الصداقة والتفاؤل، ووعدنا بأن نلتقي مرة أخرى لمواصلة تحقيق شعار تواصل العقول وصنع المستقبل، وهو الوعد الذي حققناه في عامنا الأول، ضمن مدينة إكسبو دبي التي هي جزء من الخطة الحضرية الرئيسية لدبي 2040".

وأضافت: "بنينا معًا مدينة المستقبل .. فرصها متجددة .. نعيش فيها وتعيش فينا، لقد أنجزنا معًا الكثير، ابتداء من إطلاق مجتمعات سكنية ذكية ومستدامة والترحيب بشركاء الأعمال، إلى بناء مدينة ثرية بالترفيه والثقافة تقدم الإلهام لجميع الأعمار، ما تحقق ليست سوى البداية. إن العمل معًا لصنع عالم أكثر صحة وتوازنًا هو هدفنا الثابت، ونتطلع إلى انضمام المزيد من المؤسسات والمقيمين والزوار مع إزدهار ونمو مدينتنا".

وحققت مدينة إكسبو دبي إنجازات متنوعة في عامها الأول حيث عززت التعاون لاستضافة الأحداث الدولية والمساهمة في دفع عجلة التقدم البشري، وفيما يلي لمحة عن بعض مراحل بداية تطورها:

التطوير العقاري

أطلقت مدينة إكسبو دبي في مارس الماضي، المرحلة الأولى من مشاريعها السكنية "إكسبو فالي" و"إكسبو سنترال" التي تستند إلى المعايير الاستثنائية لإكسبو 2020 دبي لتدشن مستقبل العيش الحضري ضمن مدينة ذكية ومستدامة ترتقي بجودة الحياة، وتعتمد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والمراعي للبيئة.

ويتميز مشروع "إكسبو فالي" بممرات خالية من السيارات ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية والكهربائية، وهو مجتمع حافل بالترفيه والنشاطات الرياضية والمتاجر والمطاعم، ويتيح سهولة الوصول إلى جميع المناطق المميزة في مدينة إكسبو دبي عبر "المسار الأخضر" وهو ممر مخصص للمشات والدراجات والمركبات ذاتية القيادة، وتضم المرحلة الأولى من المشروع السكني 165 وحدة سكنية تشمل فللا مؤلفة من خمس غرف نوم، وفللا متصلة مؤلفة من أربع وخمس غرف نوم، ومنازل "تاون هاوس" بثلاث وأربع غرف نوم بأسعار تبدأ من 3.4 مليون درهم.

وتتيح مدينة إكسبو دبي لقاطنيها الوصول لكل ما يحتاجونه من خدمات بأقل من 15 دقيقة، ويمكن الوصول إليها عبر مترو دبي، وترتبط بالطرق السريعة الرئيسية بشكل مباشر ويسهل الوصول إليها من المطارات الدولية وميناء جبل علي، وتضم المدينة العديد من الأنشطة والمرافق للقاطنين، بما في ذلك 10 كيلومترات من مسارات ركوب الدراجات، ومضمار جري بطول 5 كيلومترات، وملاعب للأطفال، و 45000 مترًا مربعًا من المنتزهات والحدائق، فضلاً عن الوجهات التعليمية والثقافية، ومباني المكاتب، والمرافق الترفيهية والمطاعم.

تعزيز الابتكار والنمو

وتوفر مدينة إكسبو دبي نقطة انطلاق للشركات للتوسع والنمو، وتقدم منصة متميزة ضمن بيئة رقمية ومادية تعزز التواصل وتشجع تبادل المعارف والخبرات، في مجتمع الأعمال الشامل والمبتكر والمتنامي الذي يقدم مجموعة مميزة من خدمات المناطق الحرة، ما يدعم التعاون عبر القطاعات في مجالات مثل الصناعات الإبداعية والتعليم والابتكار والتنقل، مع التزام مشترك بالاستدامة.

وبحلول سبتمبر المقبل سترحب المدينة بعدد من الشركات والمؤسسات المحلية والدولية الرائدة من قطاعات متنوعة ستتخذ من مدينة إكسبو دبي عنواناً جديداً لها، وسيصل إجمالي عدد موظفي هذه الشركات إلى 3000 موظف، مما يساهم في تطوير نظامها البيئي للابتكار، ويعزز التعاون بين القطاعات ويدعم مكانة دبي باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة. وستستقبل مدينة إكسبو دبي المزيد من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال والمنظمات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما في ذلك أولئك الذين يتطلعون إلى التأسيس في الإمارات لأول مرة.

مستقبل مستدام

تلتزم مدينة إكسبو دبي بخلق مستقبل مستدام وأكثر اخضرارًا مع استمرارها في رحلتها لإزالة الكربون، وهو التزام يمتد إلى ما وراء بنيتها التحتية المادية ليشمل المجالات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. على سبيل المثال، برنامج سفراء المناخ - وهو مبادرة مشتركة بين برنامج إكسبو للمدارس ووزارة التغير المناخي والبيئة والتي شهدت مشاركة ما يقرب من 2400 طالب من المدارس والجامعة في دولة الإمارات ليشاركوا في مؤتمر المناخ (COP28) الذي تستضيفه مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.

وعلى الصعيد الدولي اختار برنامج إكسبو لايف 36 مشروعًا مبتكرًا من 34 دولة ضمن دورته السادسة لتلقي الدعم المالي والتوجيه الفني، وتركز الحلول الإبداعية والمبتكرة على إحداث تأثير إيجابي لصالح مستقبل كوكبنا، وتعالج المشاريع المختارة بما فيها مشاريع من بنغلاديش وبوتسوانا وبيرو ودولة الإمارات، قضايا تغير المناخ ضمن مجالات الحفاظ على التنوع البيولوجي، والترميم البيئي، وجودة الهواء، والنقل والكربون، فضلاً عن الأمن الغذائي، والنفايات، والطاقة، والمياه، والتمويل وحماية المجتمعات الضعيفة. وستتاح الفرصة للمبتكرين لعرض حلولهم في مؤتمر المناخ (COP28).

وتبرز الاستدامة في جوهر استراتيجية مدينة إكسبو دبي المستمرة إلى إزالة الكربون، والبناء المستدام، والنفايات، والرفاهية، وإمكانية الوصول، وأكثر من ذلك، وباعتبارها مكانًا لاستضافة مؤتمر المناخ (COP28) فإنها تخطط لسلسلة من الأحداث الشاملة لتثقيف الزوار وإلهامهم لاتخاذ إجراءات مناخية.

تبادل المعرفة

تهدف مدينة إكسبو دبي إلى دفع عجلة التقدم في جميع شرائح المجتمع، لذا فإن تبادل المعرفة تشمل العديد من أنشطتها واستمرار إرث إكسبو الدولي وموضوعاته، حيث تستضيف المدينة مجموعة من الأحداث المجتمعية لتشجيع الحوار حول القضايا المهمة، ويواصل برنامج إكسبو للمدارس الترحيب بالجولات المدرسية، وإقامة أنشطة العطلات، وفعاليات وورش عمل توفر للطلاب رحلات لا تُنسى ودروسًا تدوم مدى الحياة، مما يعزز حب الاكتشاف والتعلم.

فعاليات متنوعة

أصبحت مدينة إكسبو دبي وجهة مفضلة للفعاليات المتنوعة، حيث تستضيف مجموعة من المناسبات والأنشطة الرياضية، وعلى سبيل المثال قدم "حي رمضان" في الشهر الكريم رحلة ثقافية تخللها تجارب فريدة من جميع أنحاء العالم الإسلامي. كما احتفل الآلاف من الزوار بكأس العالم في مدينة المشجعين، كما استضافت مدينة إكسبو دبي أكثر من 20 حدثًا رياضيًا مجتمعيًا شارك فيه الآلاف وعزز دورها المحفز للاهتمام بالصحة واللياقة.

وستستضيف المدينة المزيد من الأحداث بما في ذلك مهرجان "أن تولد" الموسيقي الذي يقام للمرة الأولى خارج أوروبا.

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