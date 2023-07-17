برج خليفة السادس عالمياً في أجمل إطلالات المباني

المصدر: دبي - البيان

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نال برج خليفة، أطول مبنى في العالم، المركز الأول على مستوى آسيا والشرق الأوسط والسادس على مستوى العالم على قائمة المباني التي تتيح لزوارها التمتع بأجمل إطلالات، وذلك بحسب دراسة أجرتها شركة «بيلدورلد».

وتضمنت القائمة أفضل 20 مبنىً على مستوى العالم من حيث جمال الإطلالات التي تتيحها لزوارها. واستندت «بيلدورلد» في تصنيف الـ 20 مبنىً إلى عدد المرات التي نال فيها كل مبني وصف «إطلالة جميلة» من جانب قُرّاء ومتابعي موقع «تريب أدفايزر» الشبكي الأمريكي الشهير للنصائح المتعلقة بالسياحة والسفر. واستخدم قُرّاء الموقع هذا الوصف 2132 مرة لوصف برج خليفة، لينال البرج بذلك المركز الأول إقليمياً والسادس عالمياً على القائمة.

جدير بالذكر أن برج إيفيل في باريس تصدر القائمة بعد أن وصفه متابعو الموقع 5116 مرة مستخدمين عبارة «إطلالة جميلة». وكانت المراكز من الثاني إلى الخامس على القائمة من نصيب بناية «إمباير ستيت» الشهيرة بنيويورك، وحصن «هالاسزباستيا» بالعاصمة المجرية بودابست، وكنيسة «هاليريمسكيركيا» بالعاصمة الأيسلندية ريكيافيك، وعجلة «عين لندن» الشهيرة، على التوالي.

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