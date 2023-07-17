«بيزنس تيك»: اهتمام جنوب أفريقي بعقارات دبي

المصدر: دبي - نهى حوّا

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أكدت شركة عقارية جنوب أفريقية، افتتحت مكتباً لها في الإمارات مؤخراً، أن دبي تحظى باهتمام كبر من مواطني جنوب أفريقيا الذين يبحثون عن استثمارات عقارية في الخارج على نحو متزايد.

وقالت مديرة مكتب مجموعة «سيف» للعقارات الجنوب أفريقية، نومباسا مويلا، لموقع «بيزنس تيك» الإخباري: إذا أراد المستثمر تأمين إقامة في الإمارات من أجل الحصول على حساب مصرفي في الدولة، فإنه يحتاج إلى استثمار ما لا يقل عن 750 ألف درهم على الأقل، مشيرة إلى أن هناك الآن خيارات تمويل جديدة متاحة لأولئك الذين يتطلعون للانتقال أو الاستثمار.

وأشارت إلى إن غير المقيمين في الإمارات يمكنهم التأهل الآن للحصول على قرض عقاري يصل إلى 75 % من سعر الشراء، كما يقدم مطورو العقارات أيضاً خطط سداد مرنة تصل إلى خمس سنوات لمن لا يرغب في الحصول على قرض عقاري.

ولفتت إلى أن عائد الاستثمار على الاستثمارات العقارية في دبي هي من بين الأعلى في العالم. وأضافت: تعتبر دبي من أكثر المدن أماناً للعيش وتوفر موقعاً مركزياً من معظم أنحاء العالم، ونظراً لموقعها المركزي المتنامي للأعمال والسياحة والتسوق، فإن الفرص تتكاثر يومياً في دبي.

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