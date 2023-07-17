«عمومية غرفة الفجيرة» تنتخب مجلس إدارة جديداً

المصدر: الفجيرة - البيان

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انتخبت الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة الفجيرة أعضاء مجلس الإدارة للدورة الخامسة عشرة 2023 ــ 2026 وذلك بالاقتراع السري المباشر، من خلال التصويت الإلكتروني، وذلك تحت إشراف لجنة قضائية برئاسة المستشار القاضي الدكتور عبد الناصر محمد الشحي، وتمت عمليات الاقتراع في خمسة مراكز انتخابية شملت بجانب مقر الغرفة الرئيسي بالفجيرة ومركز دبا للمعارض، مراكز بلدية الفجيرة فرع مسافي، وبلدية الفجيرة فرع الطويين وبلدية الفجيرة فرع قدفع وذلك من منطلق حرص الغرفة للتسهيل على الناخبين بالتصويت في أقرب مكان لهم.

ووفقاً للمادة 17 من القانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، الذي نص أن يكون للغرفة مجلس إدارة مستقل لا يزيد عدد أعضائه على تسعة أعضاء وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات.

وأسفرت نتيجة الانتخابات التي أعلنها رئيس اللجنة الإشرافية برئاسة المستشار القاضي الدكتور عبد الناصر محمد الشحي، عن فوز كل من الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وفايز سعيد سيف العطر وسرور حمد الزوهري وطارق محمد إبراهيم الهنائي وأحمد زاهر محمد المدحاني وعبدالله محمد سعيد الظنحاني وفطيم عبيد حسن الشحي وأحمد حسن محمد اليماحي وخالد محمد الجاسم، من قائمة المرشحين التي ضمت 29 مرشحاً.

وقال رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بلغ 1342 ناخباً. وعقب إعلان نتيجة الانتخابات تقدم أعضاء الجمعية إلى الفائزين متمنين لهم التوفيق في الارتقاء بالغرفة ومهامها في خدمة مجتمع الأعمال في إمارة الفجيرة.

وكان الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة الغرفة للدورة الرابعة عشرة افتتح اجتماع الجمعية العمومية بكلمة تضمنت جوانب من إنجازات الغرفة خلال الدورة المنتهية ورفع باسم أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وإلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، لما يوليانه من اهتمام بشؤون الغرفة ولرعايتهما الكريمة لفعالياتها وللنهوض بقطاع الأعمال في الإمارة.

وأعرب عن شكره لأعضاء الجمعية العمومية لتلبيتهم الدعوة بالحضور.

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