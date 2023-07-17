449 شكوى تعالجها «اقتصادية رأس الخيمة» منذ بداية 2023

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة خلال الفترة الماضية من العام الجاري 449 شكوى من قبل المستهلكين، تصدرت شكاوى ورش السيارات بنسبة 9%، يليها قطاع أعمال تركيب الألمنيوم بنسبة 7%، وقد عالج القسم كافة الشكاوى المستقبلة بنسبة 96%، وتم تحويل باقي الشكاوى لدائرة المحاكم لتعذر الصلح بين الأطراف.

وأوضح فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن قسم الحماية التجارية عمل على تعزيز وعي المستهلكين بحقوقهم وتعريف التجار بالاشتراطات الخاصة بالعمل التجاري من خلال عدد من الحملات والمبادرات كمبادرة «لنحذر»، وحملة «احم منتجاتك من التقليد»، ومبادرة «خلك حريص»، ومبادرة «انتبه وتسوق بأمان»، واستفاد 84 مستهلكاً ومستثمراً من كافة الحملات والمبادرات.

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