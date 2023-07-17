120 مؤسسة تتقدم للمشاركة في جائزة الشيخ خليفة للامتياز

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغ عدد المشاركين في النسخة الحادية والعشرين من جائزة الشيخ خليفة للامتياز، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حتى الآن، ما يزيد على 120 مؤسسة وشركة من داخل دولة الإمارات وخارجها، ولا يزال المجال مفتوحاً للتسجيل، حيث من المقرر غلق باب المشاركة في نهاية يوليو الجاري 2023. ويواصل مكتب جائزة الشيخ خليفة للامتياز تنظيم أنشطته وندواته التعريفية وبرامجه التدريبية، التي بدأ بتقديمها منذ بدء الإعلان عن إطلاق التقديم والمشاركة للدورة الـ21 لجائزة الشيخ خليفة للامتياز، حيث نفذ مكتب الجائزة أكثر من 15 ندوة تعريفية، استهدفت جميعها التعريف بماهية الجائزة وشرح الإطار العام لها، والتعريف بأهم الأدوار التي تقدمها الجائزة لرفع القدرات التنافسية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص بإمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام، ولجميع المشاركين من الخارج.

وأشار سعيد عبدالجليل الفهيم، رئيس اللجنة العليا للجائزة، إلى أن برنامج الجائزة مستمر بتنظيم المزيد من الندوات التعريفية والدورات وورش العمل التخصصية، لتسليط الضوء حول أهمية البرنامج التطويري للجائزة ومساهمته في التنمية، لا سيما وأن الجائزة شهدت زيادة ملحوظة في أعداد المشاركين بنسبة وصلت إلى أكثر من 50% عن الدورة السابقة، وارتفع عدد المقيّمين بنسبة تراوحت بين 20 - 25%، كما كرمت الجائزة على مدار دوراتها العشرين السابقة ما يقارب 1020 فائزاً من دولة الإمارات، ودول الخليج العربي، والمؤسسات العالمية، توزعوا على مختلف فئات الجائزة، وتشهد الدورة 21 من الجائزة استحداث فئات تكريمية جديدة، هي جائزة أفضل مؤسسة في الابتكار المؤسسي، وأفضل مؤسسة في التحول الرقمي، وأفضل مؤسسة في إدارة الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

برنامج شامل

وأكد الفهيم أن جائزة الشيخ خليفة للامتياز تعد من أهم وأكبر الجوائز العالمية التي تهدف إلى بناء الإنسان معرفة ومهارة وسلوكاً، والتي تقوم ضمن استراتيجيتها العملية على دعم مؤسسات القطاع الخاص، وتقديم فرص التميز لها، اعتماداً على أفضل المعايير العالمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز