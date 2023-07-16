13.5 مليار درهم مبيعات عقارات نخلة جميرا بنمو 41 %

المصدر: دبي - بشار باغ

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ارتفعت مبيعات العقارات في نخلة جميرا من 9.6 مليارات درهم قيمة 1158 صفقة في النصف الأول من 2022 إلى 13.5 مليار درهم قيمة 1463 صفقة في النصف الأول من العام الجاري، لتحقق بذلك نمواً بـ41 % في قيمة المبيعات نظراً لشعبيتها المتزايدة باعتبارها من أبرز الوجهات السكنية الراقية في دبي.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، استحوذت نخلة جميرا على 7.5 % من إجمالي مبيعات العقارات في دبي لتحتل المرتبة الأولى بين كافة مناطق دبي من حيث قيمة المبيعات.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سجلت نخلة جميرا في أول 6 أشهر من العام الجاري 210 صفقات بيع لأراضي بقيمة 4.2 مليارات درهم مقارنة بـ 137 صفقة بقيمة 3.4 مليارات في ذات الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشقق السكنية من 5.4 مليارات درهم قيمة 753 صفقة في النصف الأول من العام الماضي إلى 8.6 مليارات قيمة 1053 صفقة في أول 6 أشهر من العام الجاري، وشهدت الشقق السكنية 687 صفقة بيع لشقق جاهزة بقيمة 3.7 مليارات درهم، بينما شهدت المشاريع قيد الإنشاء 366 صفقة بيع لشقق سكنية على الخريطة بقيمة 4.8 مليارات درهم.

واستحوذ مشروع «سيكس سنسز ريزيدنسز» على أكبر مبيعات الشقق على الخريطة في نخلة جميرا مسجلاً 29 صفقة بيع بقيمة فاقت مليار درهم، وحل مشروع أورلا من أمنيات ثانياً بـ 977 مليون درهم قيمة 26 صفقة، وحل مشروع برج بالم بيتش تاورز 3 في المرتبة الثالثة بـ 612.9 مليون درهم قيمة 134 صفقة بيع لشقق سكنية.

وشهدت نخلة جميرا خلال النصف الأول 144 صفقة بيع لشقق فندقية بقيمة 298.5 مليون درهم، إضافة إلى 48 صفقة بيع لغرف فندقية بقيمة 78.4 مليون درهم، و5 صفقات بيع لمحلات تجارية بقيمة 20.1 مليون درهم، فيما تم بيع 3 فلل بقيمة إجمالية 284.3 مليون درهم تضمنت صفقة بيع لفيلا بقيمة 183 مليون درهم.

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